ترامب يتحدى وزير خارجيته: لنُجر اختبار ذكاء

مصدر الصورة Reuters Image caption لم ينف تيلرسون تقرير "أن بي سي " بأنه وصف ترامب بالأبله بعد اجتماعهما في مقر وزارة الدفاع الأمريكية( البنتاغون) في يوليو/تموز الماضي

تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون بإجراء اختبار الذكاء (آي كيو) ومقارنة نتائج الاختبار مع معدله.

وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة أجراها ترامب مع إحدى المجلات ورداً على سؤال إن كان تيلرسون نعته بـ "الأبله".

وقال ترامب لمجلة "فوربس" إنني "أعتقد بأنها أخبار كاذبة، وإذا كانت التعليقات صحيحة فأعتقد بأنه يتوجب علينا مقارنة نتائج اختبار الذكاء "أي كيو" لكل منا، عندها نرى من الفائز".

وأكد تيلرسون في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي بأنه " لا يفكر بالاستقالة من منصبه".

ولم ينف تيلرسون، المدير التنفيذي السابق لـ "إكسون موبايل" النفطية تقرير "أن بي سي " بأنه وصف ترامب بالأبله بعد اجتماع جمعه مع ترامب في مقر وزارة الدفاع الأمريكية( البنتاغون) في يوليو/تموز الماضي.

وفي بداية الشهر الجاري، وبخ ترامب تيلرسون في تغريدة على تويتر "لاضاعته وقته" في محاولة التفاوض مع كوريا الشمالية.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي تقريراً أشارت فيه إلى أن تيلرسون "مصدوم" من قلة معرفة ترامب بأساسيات السياسة الخارجية.

وتبعاً للصحيفة، التي نقلت تعليقاً من مصدر مقرب لوزير الخارجية أن "ترامب كان مستاء من تصرفات تيلرسون خلال الاجتماعات".

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وأفاد المصدر أن تيلرسون كان "يحول عينيه أو يبدو غير مهتماً عندما لا يتفق مع قرارات التي يقرها ترامب".

وقال مراسل بي بي سي في شمال افريقيا، انطوني زروشير، إن " دونالد ترامب يشدد بأن القصص بشأن ريكس تيلرسزم تهين ذكائه، بالرغم من أن مصادره تؤكد بأنها "أخبار كاذبة".

وأضاف أن تيلرسون يعتقد بأن ترامب أبله؟، مشيراً إلى أن "ترامب أذكى من ريكس، وهذا أمر مؤكد".

وأشار إلى أن ترامب يتحسس عندما يشكك الناس بذكائه، مضيفاً أن ترامب صرح خلال حملته الانتخابية بانه لا يستشير الجنرالات لأن لديه "دماغ جيد".

وقال ترامب حينها في ساوث كارولينا بأنه " على درجة عالية من العلم" وأنه يختار أفضل الكلمات.

وفي أغسطس/آب الماضي، صرح بأنه "ارتاد مدارس أفضل من تلك التي ذهب اليها منتقدوه".

وختم المراسل بالقول إن " تيلرسون فتح فجوة بينه وبين ترامب من الصعب إصلاحها".