مصدر الصورة UNKNOWN Image caption سالي آن جونز كانت مفيدة للتنظيم في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي

أفادت تقارير بمقتل البريطانية سالي آن جونز المجندة في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في غارة بطائرة بدون طيار في سوريا في يونيو / حزيران الماضي.

وانضمت جونز، وهي من شاتام في مقاطعة كينت، للتنظيم بعد تحولها للإسلام وسفرها لسوريا عام 2013.

وكانت صحيفة الصن البريطانية أول من أعلن خبر مقتلها.

وقال فرانك غاردنر مراسل الشؤون الأمنية في بي بي سي إن جونز كانت عميلة مفيدة لتنظيم الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لذلك يحظى قتلها بـ "أهمية خاصة".

يذكر أنها كانت متزوجة من عضو التنظيم جنيد حسين من برمنغهام، الذي يعتبر أشهر قرصان الكرتوني لدى التنظيم، وقد قُتل بضربة جوية عام 2015.

وأعربت مصادر أمريكية عن ثقتها في مقتل جونز، الموسيقية السابقة والبالغة من العمر 48 عاما والتي لم تكن قد تلقت تدريبا عسكريا في السابق، وكانت تعمل على تجنيد الفتيات الغربيات للتنظيم وكانت تنشر رسائل تهديد للمسيحيين في بريطانيا.

وقالت صحيفة الصن إنه لم يتم الإعلان عن مقتل جونز وسط مخاوف من أن يكون ابنها جوجو ربما يكون قد قتل أيضا في الهجوم.

وقال تشيب شابمان قائد مكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع البريطانية سابقا إن جونز كانت هدفا "مهما للغاية" نتيجة لدورها في عمليات التجنيد للتنظيم.