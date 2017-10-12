حرائق مدمرة في كاليفورنيا

مجموعة من الصور للحرائق التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية وامتدت لمنطقة لصناعة النبيذ، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل.