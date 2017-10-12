حرائق مدمرة في كاليفورنيا

  • 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

مجموعة من الصور للحرائق التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية وامتدت لمنطقة لصناعة النبيذ، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل.

  • حرائق كاليفورنيا بالصور Getty Images

    تعمل خدمة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا على إطفاء 15 حريقا منفصلا فى تسع مقاطعات، من بينها نابا وسونوما ويوبا.

  • حرائق كاليفورنيا بالصور Getty Images

    حاول بعض الأشخاص إنقاذ منازلهم من النيران التى اجتاحت نحو 49 ألف فدان حتى الآن.

  • حرائق كاليفورنيا بالصور AFP

    تشتهر مقاطعات نابا وسونوما ويوبا بصناعة النبيذ في ولاية كاليفورنيا.

  • حرائق كاليفورنيا بالصور AFP

    دمرت الحرائق ما لا يقل عن 1500 مبنى وممتلكات أخرى.

  • حرائق كاليفورنيا بالصور Reuters

    استخدمت الطائرات في إطفاء الحرائق.

  • حرائق كاليفورنيا بالصور Getty Images

    أعلن حاكم كاليفورنيا حالة طوارئ، وقال إن حرائق الغابات "ما زالت تهدد آلاف المنازل، ما يستلزم إجلاء آلاف السكان".

  • حرائق كاليفورنيا بالصور Getty Images

    يعد هذا أحد أسوأ حريق في تاريخ الولاية.

  • حرائق كاليفورنيا بالصور Getty Images

    اتسع نطاق الحرائق بسبب عدد من العوامل، من بينها الرياح الشديدة وانخفاض الرطوبة والطقس الحار والجاف.

  • حرائق كاليفورنيا بالصور Getty Images

    لم يعرف حتى الآن كيف بدأت الحرائق.

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