حرائق مدمرة في كاليفورنيا
مجموعة من الصور للحرائق التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية وامتدت لمنطقة لصناعة النبيذ، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل.
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تعمل خدمة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا على إطفاء 15 حريقا منفصلا فى تسع مقاطعات، من بينها نابا وسونوما ويوبا.
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حاول بعض الأشخاص إنقاذ منازلهم من النيران التى اجتاحت نحو 49 ألف فدان حتى الآن.
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AFP
تشتهر مقاطعات نابا وسونوما ويوبا بصناعة النبيذ في ولاية كاليفورنيا.
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AFP
دمرت الحرائق ما لا يقل عن 1500 مبنى وممتلكات أخرى.
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Reuters
استخدمت الطائرات في إطفاء الحرائق.
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أعلن حاكم كاليفورنيا حالة طوارئ، وقال إن حرائق الغابات "ما زالت تهدد آلاف المنازل، ما يستلزم إجلاء آلاف السكان".
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يعد هذا أحد أسوأ حريق في تاريخ الولاية.
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اتسع نطاق الحرائق بسبب عدد من العوامل، من بينها الرياح الشديدة وانخفاض الرطوبة والطقس الحار والجاف.
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لم يعرف حتى الآن كيف بدأت الحرائق.
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