ترامب يعلن عن عقوبات جديدة صارمة ضد الحرس الثوري الإيراني

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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجية الجديدة تجاه إيران.

وقال إن إدارته ستفرض عقوبات صارمة ضد الحرس الثوري الإيراني، وأخرى تستهدف برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

وأكد أن إيران انتهكت الاتفاق النووي، الذي وقعته مع القوى العالمية عام 2015، عدة مرات.