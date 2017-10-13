فوز الفرنسية أودري أزولاي برئاسة اليونسكو

مصدر الصورة Getty Images Image caption الفرنسية أودري أزولاي حصلت على 30 صوتا في الجولة النهائية من التصويت

فازت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي بمنصب مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بعد التصويت النهائي الذي أجري بين أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة الجمعة.

وحصلت أودري أزولاي على 30 صوتا مقابل 28 صوتا حصل عليها منافسها وزير الثقافة القطري السابق حمد الكواري.

واستمرت عملية اختيار مديرة المنظمة الدولية عدة أيام.

وخرجت المرشحة المصرية مشيرة خطاب، من المنافسة على المنصب بعد أن خسرت الجولة قبل الأخيرة لصالح أزولاي.

ووفقا للوائح اليونسكو يحتاج الفائز للحصول على 30 صوتا من أصل 58 صوتا لأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أيجانس روماتيه إسبان قبيل إجراء الجولة الأخيرة من التصويت إن "اليونسكو تحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى مشروع يرتقي بالدول الأعضاء، ويعيد الثقة إليها، ويقضي على الانقسام السياسي بين الدول الأعضاء".

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل عزمهما الانسحاب من عضوية المنظمة.

واتهمت واشنطن اليونسكو بـ"التحيز ضد إسرائيل".