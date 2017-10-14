بيع "سيجار تشرشل" مقابل 12 ألف دولار

مصدر الصورة RR Auction

بيع سيجار دخنه رئيس الوزراء البريطاني السابق، وينستون تشرشل، بـ 12000 دولار في مزاد علني بمدينة بوسطن الأمريكية.

ودخن تشرشل جزءا من هذا السيجار الذي طوله 4 بوصات (10 سنتيمترات) في مطار مدينة باريس الفرنسية لوبورجيه يوم 11 مايو/أيار 1947.

وبيع هذا السيجار يوم الأربعاء ليلا في مزاد علني بمدينة بوسطن، واشتراه جامع مقتنيات في بلدة بالم بيتش بولاية فلوريدا. لكن لم يُكشف اسم المشتري.

واحتفظ بالسيجار الذي دخن تشرشل جزءا منه طيار بريطاني سابق يدعى آلان تورنر وكان مسؤولا عن نقله في طائرته من وإلى باريس.

مصدر الصورة RR Auction

وظهرت مع السيجار، الذي كتب عليه اسم الزعيم البريطاني، صورة التقطها طيار بريطاني وكتب عليها بقلم الرصاص "صورة التقطتها في بوابة يورك MW101 في مطار لوبورجيه بباريس يوم 11 مايو/أيار 1947 إلى بلدة نورتهولت في الشمال الغربي من مدينة لندن.

وقال الطيار البريطاني "كان تشرشل محاطا بجنود فرنسيين سابقين تجاذب معهم أطراف الحديث".

وأضاف قائلا "وضع سيجاره في منفضة سجائر عندما صعد إلى الطائرة. والتقطت بقايا السيجار ووضعتها في غلاف يحميها من التلف".

وزار تشرتشل خلال زيارة فرنسا مبنى ليزانفاليد التاريخي في باريس الذي يتضمن التاريخ العسكري لفرنسا حيث مُنِح أعلى وسام عسكري فرنسي.

وقال نائب رئيس المزاد في بوسطن، بوبي ليفينغتون "قطعة تختزل نظرة تشرشل المميزة".

وفي عام 2015، بِيع عقب سيجار دخنه تشرتشل في مزاد علني بمدينة لندن بـ 2000 جنيه إسترليني.