سقوط طائرة شحن في البحر قبالة ساحل العاج

مصدر الصورة Reuters Image caption كان على متن الطائرة 10 أشخاص

قتل ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم أربعة فرنسيين، في سقوط طائرة شحن في البحر بعد إقلاعها من مطار أبيدجان في ساحل العاج.

وسُحب حطام الطائرة إلى الشاطيء، حيث أنقذ المسعفون، على ما يبدو، طاقم الطائرة المنكوبة.

وكانت الطائرة تنقل مواد خاصة بالجيش الفرنسي، حسبما نقل موقع كواسي الإخباري عن مصادر أمنية.

وأوضحت المصادر أن الطائرة سقطت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ميناء بويي.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن أربعة أشخاص قتلوا في الحادث، إذ أخرجت جثتان من الطائرة، وبقيت جثتان أخريان بين الحطام في البحر.

ولكن موقع "صباح العاج" الإخباري قال إن عدد الضحايا ثلاثة، والمصابين ستة . وأضاف أن شخصا واحدا اعتقل.

وكان على متن الطائرة عند سقوطها 10 أشخاص. ويبدو أنها من طراز أنطونوف أوكراني الصنع.