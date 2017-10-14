مقتل العشرات في تفجير ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشو

مصدر الصورة EPA Image caption قوة الانفجار أدت لانهيار فندق سفاري بالكامل وتوقعات بارتفاع أعداد الضحايا

لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم في تفجير ضخم بمنطقة مزدحمة في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط توقعات بارتفاع أعداد القتلى.

وقالت الشرطة إن هناك إصابات كثيرة بين المواطنين جراء انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات بالقرب من مدخل أحد الفنادق.

وأوضحت صور من موقع الانفجار دمار واسع في المنطقة.

وقال شهود من الموقع لبي بي سي إنهم يعتقدون أن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم.

وقال مراسل بي بي سي الصومالي في مكان الحادث، إن فندق سفاري قد انهار، ويعتقد أن هناك أشخاص لا يزالوا عالقين تحت الأنقاض.

ونقلت وكالة فرانس برس عن محيي الدين المقيم في مقديشو قوله: "هذا أكبر انفجار رأيته على الإطلاق ودمر المنطقة كلها".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

وتعد العاصمة مقديشو هدفا دائما لحركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة

وقال قائد الشرطة محمد حسين لوكالة رويترز للأنباء "إنها شاحنة مفخخة، وهناك إصابات لكننا لا نعرف عددها بالضبط لان الموقع ما زال مشتعلا".