مصدر الصورة Getty Images Image caption فلينت كان أحد الداعمين البارزين لهيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

نشر لاري فلينت مالك مجلة "هاسلر" الإباحية إعلاناً على صفحة كاملة في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يعد فيه بتقديم مكافأة مالية ضخمة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال فلينت، الذي كان أحد الداعمين البارزين لهيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة في مواجهة ترامب،إنه من واجب كل أمريكي عزل ترامب قبل فوات الأوان.

وتضمن الإعلان رقما لخط هاتفي ساخن وعنوان بريد إلكتروني.

وذكر فلينت في الإعلان أن "هناك مبررا قويا يمكن الدفع به بأن الانتخابات الأخيرة لم تكن شرعية من نواحي عديدة، وأنه بعد تسعة أشهر مضطربة (من وجوده) في السلطة، أثبت ترامب أنه غير كفؤ بشكل خطير لممارسة السلطة الواسعة المستحقة لقائدنا التنفيذي الموحد (الرئيس)."

مصدر الصورة Getty Images Image caption الإعلان قال إن بقاء ترامب في الرئاسة أسوأ بكثير من الفوضى التي يمكن أن يؤدي إليها عزله.

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وأشار الإعلان إلى أن من بين الأسباب التي تتطلب إزاحة ترامب هي الإقالة المفاجئة للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) جيمس كومي وطريقة تعامل ترامب مع أحداث العنف التي اندلعت في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا (في شهر أغسطس/آب الماضي) وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ والمخاطرة بحرب نووية."

ورغم أن الإعلان حذر من أن عزل ترامب "سيثير فوضى"، فإنه اعتبر بقاءه في منصبه لثلاثة أعوام أخرى " أكثر سوءا".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في بيان أرسل إلى شبكة "فوكس بيزنس" إنها تمنح المُعلنين "مساحة واسعة للتعبير عن آرائهم".

وقالت: "بشكل عام إذا كانت الإعلانات مشروعة أو تدعو إلى اتخاذ إجراءات غير مشروعة، فإننا لا نحاول وضع حدود على التعبير أو المحتوى."

وكان فلينت نشر سابقا إعلانات مماثلة من قبل لكنه لم يعرض مثل هذه المكافأة الضخمة.