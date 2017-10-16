أيرلندا تستدعي الجيش لمواجهة إعصار أوفيليا

مصدر الصورة Getty Images Image caption أمواج تضرب شاطئ بينزانس في كورنول جنوب غربي إنجلترا

قالت شبكة "أر تي إي" الإخبارية إن سيدة توفيت جراء اجتياح إعصار أوفيليا الجزر البريطانية، بعد أن سقط جزء من شجرة على سيارتها في ويست ووترفورد في جمهورية أيرلندا.

وتسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 120 ألف منزل، فيما نشرت الحكومة الإيرلندية قوات من الجيش للمساعدة في مواجهة آثار الإعصار.

وأصدرت السلطات تحذيرا لأيرلندا الشمالية وويلز وجنوب غرب اسكتلندا وجزيرة مان.

وحذرت هيئة الأرصاد من "مخاطر محتملة على الحياة" في الوقت الذي وصلت سرعة الرياح قبالة السواحل الجنوبية لأيرلندا 109 كليومترات في الساعة.

كما أصدرت السلطات تحذيرا من "طقس شديد الرياح" على بعض المناطق الاسكتلندية وغرب وشمال إنجلترا وويلز.

وحذرت شبكة "إي إس بي" لمراقبة الكهرباء من أن انقطاع التيار عن بعض المنازل سوف يستمر أياما.

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة بالقمر الصناعي لإعصار أوفيليا

وانقطع التيار في ويلز عن 200 منزل وعُطلت بعض المدارس.

وكان إعصار أوفيليا قد وصل من أزور في المحيط الأطلنطي إلى بريطانيا، لأول مرة منذ 30 عاما.

وقال مراسل بي بي سي في أيرلندا، كريس بيدج، إن الإعصار يعد الأشد الذي تشهده البلاد خلال نصف قرن.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية إنه من المتوقع أن يتجه الإعصار إلى الشمال ليجتاح المناطق الغربية لأيرلندا، فضلا عن هبوب "رياح عنيفة ومدمرة"تترواح سرعتها بين 75 ميلا في الساعة إلى 93 ميلا في الساعة.

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وقال بيان الأرصاد إن ثمة "خطرا على الأرواح والممتلكات".

كما أصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات بشأن ثلاث فيضانات متوقعة في إنجلترا، كما أصدرت في منطقة ساوث ويستى ومناطق أخرى في البلاد 13 تحذيرا من فيضانات محتملة.

وذكرت هيئة حماية البيئة الاسكتلندية أنها أصدرت مجموعة من التحذيرات بشأن فيضانات محتملة في منطقة جنوب غرب اسكتلندا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون قد ألغى رحلته إلى بلفاست بسبب ظروف الطقس. وكان من المتوقع أن يلتقي أحزابا سياسية في أيرلندا الشمالية.

وقالت خدمة الطقس لبي بي سي إن يوم الاثنين سيكون "يوما على قدر كبير من التباين" مع هبوب رياح شديدة تجاه البحر الأيرلندي تتجه صوب الشمال تسود المناطق الوسطى والجنوبية لأيرلندا.