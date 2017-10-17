الإعصار أوفيليا يتسبب في انقطاع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وإيرلندا

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عطلت المدارس في أيرلندا وبات مئات الألاف من المواطنين دون كهرباء بعد أن ضرب إعصار أوفيليا الجزر البريطانية.

وأغلقت المدارس في أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا أبوابها لليوم الثاني على التوالي مع استمرار جهود إزالة مخلفات الإعصار.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن نحو 245 ألف منزل ومتجر في أيرلندا، و نحو 3800 منزل في أيرلندا الشمالية، وألفي منزل في شمال ويلز و 1100 منزل في اسكتلندا.

ورفعت هيئة الأرصاد تحذيرات كانت أصدرتها بشأن هبوب رياح شديدة على مناطق في اسكتلندا وإنجلترا، وقالت إن العاصفة تحركت خارج بريطانيا.

وتسبب الإعصار في وفاة ثلاثة أشخاص الأثنين في جمهورية أيرلندا، فضلا عن انقطاع المياه عن نحو 20 ألف منزل، ومن المتوقع أن يستمر انقطاع الكهرباء أياما.

وتجتمع المجموعة الوطنية لتنسيق الطوارئ في البلاد يوم الثلاثاء في دبلن لتقييم حجم الخسائر الناجمة عن الإعصار أوفيليا.

وألغيت الرحلات الجوية والبواخر في أيرلندا الشمالية، ومازالت الكثير من الطرق مغلقة نتيجة سقوط الأشجار.

مصدر الصورة PA Image caption واجهة عمارة سكنية في غلاسكو بصدد الهدم

ومن المتوقع استئناف نشاط المدارس في البلاد يوم الأربعاء.

وتجرى أعمال التنظيف ورفع مخلفات الإعصار في اسكتلندا بعد دمار أسقف منازل وسقوط أشجار ليلا مما تسبب في اضطراب حركة الرحلات بخطوط السكك الحديدية.

وفي منطقة غلاسكو انهارت أجزاء من عمارات فضلا عن حدوث تهدم جزئي لبعض الأبنية، كما سقط سقف بناية تابعة للكشافة في دامفرايس وغالواي في المنطقة التي بلغت سرعة الرياح فيها 123 كيلومترا في الساعة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 1100 منزل في جنوب غرب اسكتلندا، ومن المتوقع عودة التيار الكهربائي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

كما أصدرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية 14 تحذيرا من فيضانات في منطقة الساحل الغربي.

وصدر في إنجلترا تحذيرا من فيضانات في منطقة دورسيت وسلسلة من التحذيرات الأخرى في منطقة نورث ويست وساوث ويست.

وتعطلت خدمات القطارات في شمال إنجلترا نتيجة سقوط أشجار على خطوط السكك الحديدية، من بينها خط بين هاليفاكس وتقطاع برادفور.

وأزالت خدمات الطوارئ أكثر من 130 شجرة من الطرق في جزيرة "ايل أوف مان".

وقال جهاز الإمداد بالكهرباء في الجمهورية الأيرلندية إنه من المتوقع الحصول على مساعدة من أيرلندا الشمالية وبقية بريطانيا يوم الأربعاء بغية المساعدة في عودة الكهرباء.

مصدر الصورة Reuters Image caption تسبب الإعصار في سقوط أشجار وتعطل حركة بعض الطرق

وتجري فرق أعمال إصلاحات لأعمدة الكهرباء، لكن مسؤولين حذروا من أن أعمال الصيانة قد تستغرق أياما في المناطق الأشد تضررا.

وقال الجهاز التنفيذي للخدمة الصحية في البلاد إن الخدمات الصحية تأثرت بشدة نتيجة الإعصار.

وحذرت من تعطل للنشاط خلال "الأيام المقبلة" مع إلغاء أو تأجيل بعض المواعيد في المستشفيات.

ووصلت سرعة الرياح الشديدة في منطقة كومبريا يوم الأثنين إلى 112 كيلومترا في الساعة، مما أسفر عن حدوث تلفيات في سقف ملعب نادي "باراو"، واضطرت الشرطة إلى إغلاق الطرق في المدينة.

وقالت شرطة كومبريا إنها تلقت بلاغات بشأن سقوط أسقف وحطام في الطرق فضلا عن سقوط أعمدة كهرباء، وحثت المواطنين على عدم التنقل إلا في حالة الضرورة.

وحذرت مؤسسة "أزما يو كيه" الخيرية من ظاهرة قد تسبب حدوث "أزمات ربو قد تفضي إلى الوفاة"، ونصحت من يعانون من ذلك بالتزام منازلهم .