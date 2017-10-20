لافروف يندد بدرع واشنطن الصاروخي ويطالبها بإعادة سلاحها النووي لأراضيها

مصدر الصورة AFP Image caption أدلى لافروف بهذه الملاحظات خلال مؤتمر للحد من انتشار السلاح في موسكو

قال سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا إن الدرع الأمريكي المضاد للصواريخ الذي تقيمه واشنطن على أراض أجنبية يمثل مشكلة رئيسية لروسيا والصين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في مؤتمر منعقد بالعاصمة الروسية موسكو حول الحد من انتشار السلاح. وقال لافروف أيضا إن الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة في أوروبا لابد من إعادتها للولايات المتحدة.

يأتي ذلك في أعقاب توتر شاب العلاقات الروسية الأمريكية مؤخرا بعد أن طلبت واشنطن من روسيا إغلاق قنصليتها في مدينة سان فرانسيسكو وملحقتين دبلوماسيتين في نيويورك وواشنطن.

كما تبادل الطرفان طرد الدبلوماسيين حيث طلبت موسكو من واشنطن تخفيض موظيفها في روسيا بـ 755 موظفا في يوليو/تموز الماضي.

لكن لافروف حمل إدارة أوباما السابقة مسؤولية بدء الخلاف الدبلوماسي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأمر الرئيس الأمريكي السابق بطرد 35 موظفا دبلوماسيا روسيا وإغلاق مجمعين ردا على الإجراءات الروسية في شبه جزيرة القرم والمزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وقال لافروف: "بدأ هذا الخلاف بهدف تقويض العلاقات الروسية الأمريكية ومنع ترامب من طرح اقتراحات بناءة خلال رئاسته".

وأضاف لافروف قائلا هذه الإجراءات تهدف إلى "جعل تطبيق ترامب وعوده الانتخابية أصعب قدر الإمكان فيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع روسيا".

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