الأسبوع في صور

  • 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية، التي التقطت حول العالم خلال الأسبوع المنصرم.

  • دوقة كامبريدج (في وسط الصورة) Jonathan Brady

    دوقة كامبريدج ترقص مع الدب بادينغتون، على الرصيف رقم واحد في محطة بادينغتون للمترو في لندن، وذلك خلال فعاليات منتدى المنظمات الخيرية، الذي يجمع الأطفال الذين يتلقون دعما من المنظمات الخيرية الملكية.

  • مجموعة من الأساقفة يقفون تحت الشمس TIZIANA FABI/ AFP/ GETTY IMAGES

    أساقفة يحضرون قداسا لتنصيب 35 قديسا جديدا، في ميدان سان بطرسبرغ في مدينة الفاتيكان.

  • الكلبة لولو تنظر إلى الكاميرا CIA / HANDOUT / EPA

    الكلبة لولو من سلاسلة لابرادور تقاعدت من عملها، في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التدريبي لاكتشاف المتفجرات، لأنها فقدت اهتمامها بتشمم روائح المواد المتفجرة. وهي الآن تعيش مع سائسها.

  • طفلة تلهو بالألعاب النارية Danish Siddiqui/ Reuters

    طفلة تلهو بالألعاب النارية خلال الاحتفال بمهرجان ديوالي الهندوسي، وهو المهرجان السنوي للأضواء، في مدينة مومباي الهندية.

  • ملكة بريطانيا على متن سيارة Hannah McKay/ Reuters

    في حديقة هايد بارك في لندن، تفقدت ملكة بريطانيا القوات الملكية وسلاح الفروسية الملكي، خلال عرض عسكري.

  • لاجئون من أقلية الروهينغيا Paula Bronstein/ Getty Images

    آلاف اللاجئين من أقلية الروهينغيا المسلمة الفارين من ميانمار ينتظرون لساعات تحت الشمس، لدخول مخيمات اللاجئين في مدينة كوكس بازار في بنغلاديش.

  • رجل أبيض يتوسط مجموعة من الرجال السود Shannon Stapleton/ Reuters

    رجل عنصري أبيض ووجه من جانب متظاهرين، بالقرب من مكان كان مقررا أن يلقي فيه الناشط القومي ريتشارد سبنسر خطابا، داخل حرم جامعة فلوريدا في غينزفيل.

  • سماء حمراء اللون فوق ويستمنستر NEIL HALL/ EPA

    جلبت بقايا إعصار أوفيليا الهواء الإستوائي والغبار من الصحراء الكبرى، والذي امتزج بالدخان الناتج عن حرائق الغابات في كل من إسبانيا والبرتغال، ليحول السماء إلى اللون الأحمر فوق ويستمنستر في لندن.

  • Raila Odinga sits on the roof of his car, surrounded by supporters. Baz Ratner/ Reuters

    زعيم المعارضة في كينيا والمرشح الرئاسي عن التحالف الوطني الكبير، رايلا أودينغا، يصل إلى حشد انتخابي في منطقة سوق كاموكونجي في العاصمة نيروبي.

  • رجل يصطاد من بحيرة SINA SCHULDT/ AFP/ GETTY IMAGES

    رجل يقف أمام بحيرة في مدينة شتوتغارت ليصطاد، في يوم خريفي جنوب غربي ألمانيا.

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