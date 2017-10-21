الأسبوع في صور
اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية، التي التقطت حول العالم خلال الأسبوع المنصرم.
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Jonathan Brady
دوقة كامبريدج ترقص مع الدب بادينغتون، على الرصيف رقم واحد في محطة بادينغتون للمترو في لندن، وذلك خلال فعاليات منتدى المنظمات الخيرية، الذي يجمع الأطفال الذين يتلقون دعما من المنظمات الخيرية الملكية.
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TIZIANA FABI/ AFP/ GETTY IMAGES
أساقفة يحضرون قداسا لتنصيب 35 قديسا جديدا، في ميدان سان بطرسبرغ في مدينة الفاتيكان.
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CIA / HANDOUT / EPA
الكلبة لولو من سلاسلة لابرادور تقاعدت من عملها، في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التدريبي لاكتشاف المتفجرات، لأنها فقدت اهتمامها بتشمم روائح المواد المتفجرة. وهي الآن تعيش مع سائسها.
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Danish Siddiqui/ Reuters
طفلة تلهو بالألعاب النارية خلال الاحتفال بمهرجان ديوالي الهندوسي، وهو المهرجان السنوي للأضواء، في مدينة مومباي الهندية.
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Hannah McKay/ Reuters
في حديقة هايد بارك في لندن، تفقدت ملكة بريطانيا القوات الملكية وسلاح الفروسية الملكي، خلال عرض عسكري.
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Paula Bronstein/ Getty Images
آلاف اللاجئين من أقلية الروهينغيا المسلمة الفارين من ميانمار ينتظرون لساعات تحت الشمس، لدخول مخيمات اللاجئين في مدينة كوكس بازار في بنغلاديش.
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Shannon Stapleton/ Reuters
رجل عنصري أبيض ووجه من جانب متظاهرين، بالقرب من مكان كان مقررا أن يلقي فيه الناشط القومي ريتشارد سبنسر خطابا، داخل حرم جامعة فلوريدا في غينزفيل.
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NEIL HALL/ EPA
جلبت بقايا إعصار أوفيليا الهواء الإستوائي والغبار من الصحراء الكبرى، والذي امتزج بالدخان الناتج عن حرائق الغابات في كل من إسبانيا والبرتغال، ليحول السماء إلى اللون الأحمر فوق ويستمنستر في لندن.
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Baz Ratner/ Reuters
زعيم المعارضة في كينيا والمرشح الرئاسي عن التحالف الوطني الكبير، رايلا أودينغا، يصل إلى حشد انتخابي في منطقة سوق كاموكونجي في العاصمة نيروبي.
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SINA SCHULDT/ AFP/ GETTY IMAGES
رجل يقف أمام بحيرة في مدينة شتوتغارت ليصطاد، في يوم خريفي جنوب غربي ألمانيا.
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