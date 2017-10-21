الأسبوع في صور

دوقة كامبريدج ترقص مع الدب بادينغتون، على الرصيف رقم واحد في محطة بادينغتون للمترو في لندن، وذلك خلال فعاليات منتدى المنظمات الخيرية، الذي يجمع الأطفال الذين يتلقون دعما من المنظمات الخيرية الملكية.