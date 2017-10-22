خمسة رؤساء أمريكيين يجتمعون في حفل خيري لضحايا الأعاصير

مصدر الصورة Reuters Image caption الرؤساء الأمريكيون الخمسة سافروا جميعا إلى تكساس لحضور الحفل.

شارك خمسة رؤساء أمريكيين سابقين في حفل لجمع تبرعات لضحايا الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة، هذا العام.

وظهر كلُ من باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون وجورج بوش الأب وجيمي كارتر في الحفل، الذي نُظم في ولاية تكساس، السبت.

ودعم الرؤساء الديمقراطيون الثلاث والرئيسان الجمهوريان حملة "مناشدة من أجل أمريكا واحدة"، التي نُظمت لمساعدة متضرري أعاصير هارفي وإرما وماريا المدمرة التي ضربت الولايات المتحدة.

وجمعت الحملة حتى الآن 31 مليون دولار.

وأطلق السياسيون حملة المناشدة في أعقاب وقوع إعصار هارفي، الذي كبد خسائر بالمليارات بعدما وصل إلى اليابسة في تكساس، في أغسطس/ آب الماضي.

مصدر الصورة Reuters Image caption المغنية الشهيرة، ليدي غاغا، أدت عرضا مفاجئا خلال الحفل

ومنذ ذلك الوقت، امتد الإعصار ليشمل تجمعات في فلوريدا وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية التي ضربتها الأعاصير المتتالية.

وقال الرئيس السابق أوباما، في رسالة مسجلة مسبقا للحاضرين: "كرؤساء سابقين، نريد أن نساعد زملاءنا الأمريكيين للبدء في العودة إلى حياتهم الطبيعيىة."

مصدر الصورة Reuters Image caption حملة مناشدة من أجل أمريكا واحدة أطلقت بعد وقوع إعصار هارفي

وظهر الرؤساء الخمس على المسرح لأداء النشيد الوطني، قبل مشاهدة عروض الحفل، التي كان من بينها أغنية "فخور بأني أمريكي" للمطرب لي غرينوود، وليدي غاغا.

ولم يكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بينهم، إذ اكتفى برسالة تليت قبل بدء الحفل، وأشاد فيها بعملهم "الرائع" وأعرب عن "عميق امتنانه".

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