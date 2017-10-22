منظمة الصحة العالمية تتراجع عن تعيين موغابي سفيرا للنوايا الحسنة

مصدر الصورة Reuters Image caption يحرص رئيس زيمبابوي روبرت موغابي على السفر إلى الخارج لتلقي العلاج

ألغت منظمة الصحة العالمية تعيين رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، سفيرا للنوايا الحسنة بعد موجة انتقادات واسعة.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان :"استمعت بعناية لصوت كل من أعرب عن مخاوفه".

وكان غيبريسوس قد أشاد بزيمبابوي والتزامها في مجال الصحة العامة.

غير أن انتقادات أشارت إلى أن الرعاية الصحية في زيمبابوي تدهورت في ظل فترة حكم موغابي على مدار أكثر من 30 عاما.

وقال غيبريسوس إنه كان أجرى مشاورات مع حكومة زيمبابوي، وقرر أن إلغاء تعيين موغابي في المنصب يصب "في مصلحة" منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أنه مازال "يتمسك بالتعاون مع جميع الدول وزعمائها" لبناء رعاية صحية عالمية.

وكان غيبريسوس، الذي انتخب لمنصبه في مايو/أيار الماضي تحت شعار "لنثبت أن المستحيل يمكن تحقيقه"، قد صرح بأنه يأمل في أن يستغل موغابي منصب سفير النوايا الحسنة "للتأثير على نظرائه في المنطقة".

وقوبل قرار التعيين بموجة إدانات وانتقادات من جهات عدة، من بينها الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء الكندي ومؤسسة "ويلكوم تراست" و مؤسسة "وورلد هارت" لأمراض القلب ومحامون من زيمبابوي ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي.

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