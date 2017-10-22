شرطة مقاطعة وورويكشر في بريطانيا تطوق منطقة منتزه برمودا

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حثت شرطة مقاطعة وورويكشر في بريطانيا الناس على تجنب مجمع ترفيهي في مدينة نانيتن بسبب "حدث أمني".

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت إن عناصر الشرطة حاضرون في موقع الحدث في منتزه برمودا الذي يضم سينما ومركزا للعب الأطفال ومطاعم وصالة ألعاب رياضية.

وذكرت تقارير غير مؤكدة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن ضباطاً مسلحين كانوا يتفاوضون مع رجل احتجز رهائن داخل صالة البولينغ هناك.

ولم تؤكد الشرطة طبيعة الحادث، لكنها قالت إنه ليس مرتبطا بعمل إرهابي.

وقال شهود عيان إن الشرطة طوقت المنطقة المنطقة.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة إسعاف حطت في مكان الحادث.

وقالت محطة سكاي نيوز الإخبارية إنه "لم يسمح لأحد بالدخول أو الخروج من المكان، لذلك حالياً، الجميع خائفون قليلاً".