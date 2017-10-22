3 انتحاريات يفجرن أنفسهن أمام مطعم شمال شرق نيجيريا

مصدر الصورة AFP/Getty Image caption ينشط تنظيم بوكو حرام في مدينة ميدوغوري، عاصمة ولاية بورنو (صورة أرشيفية)

فجرت ثلاث انتحاريات أنفسهن في شمال شرقي نجيريا، حسبما تقول تقارير.

وقتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 16 في التفجير الذي وقع في مدينة ميدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر عسكري نيجيري قوله إن الانتحارية الأولى فجرت نفسها بحزام ناسف كان يلف جسدها أمام مطعم صغير.

كما نقلت عن زعيم إحدى الميليشيات المسلحة قوله إن الانتحاريتين الأخريين فجرتا نفسيهما لاحقا في المكان نفسه.

وتقول وكالة رويترز إن المنطقة التي وقع فيها التفجير بها معسكر يؤوي الفارين من الصراع بين قوات الأمن وجماعة بوكو حرام المتشددة.

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