أزمة كتالونيا في سطور

مصدر الصورة Getty Images

تتسم الأزمة القائمة بين إقليم كتالونيا والحكومة المركزية في إسبانيا بالتعقيد. نحاول في السطور التالية شرح أبعاد الأزمة على نحو مُبسّط.

ما هو إقليم كتالونيا؟

كتالونيا إقليم بشمال شرق إسبانيا ويتمتع بحكم ذاتي وله تاريخ مستقل يمتد نحو 1000 سنة.

يتمتع الإقليم بمصادر ثروة عدة ويتحدث أبناؤه لغة مختلفة وله برلمان خاص، وعلم ونشيد وطني مختلفان عن باقي إسبانيا. وله كذلك شرطة خاصة به، ويسيطر على غالبية الخدمات العامة فيه.

لماذا الجدل؟

في يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن برلمان كتالونيا انفصال الإقليم عن إسبانيا بأغلبية 70 صوتا ضد 10 أصوات.

وجاء هذا بعد إجراء استفتاء مطلع الشهر وافق فيه 90 في المئة من المواطنين على الانفصال عن إسبانيا. وكانت نسبة الإقبال على المشاركة في الاستفتاء 43 في المئة من الناخبين المسجلين.

وتم الاستفتاء رغم أن المحكمة الدستورية اعتبرته غير دستوري وأعلنت تعليقه قبل ساعات من بدء التصويت.

واندلعت اشتباكات حين حاولت الشرطة الوطنية الإسبانية منع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع.

مصدر الصورة EPA Image caption برلمان كتالونيا بعد التصويت على الانفصال

ما هو رد فعل مدريد؟

دأبت الحكومة الإسبانية على رفض الاستفتاء بوصفه غير قانوني.

وبعد دقائق من إعلان برلمان كتالونيا الانفصال، صوّت مجلس الشيوخ الإسباني على تفعيل المادة 155 من الدستور والتي تنقل إدارة الإقليم إلى حكومة مدريد.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن تفعيل المادة 155 لن يؤدي إلى حل برلمان الإقليم أو إلغاء الحكم الذاتي أو حتى تعليقه.

أما رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوجديمون فحذر من أن برلمان كتالونيا سيرد على "أسوأ هجوم" على الإقليم منذ عهد الديكتاتور فرانكو.

ما هي خطورة الأزمة؟

مصدر الصورة Reuters Image caption رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي

ليس هناك احتمالات كبيرة بتصعيد الأزمة إلى نزاع مسلح، لكنها ستلحق الأضرار بالاقتصاد الإسباني وربما تسبب أزمات في منطقة اليورو.

كما أن انفصال إقليم كتالونيا قد يصبح مثالا يحتذى به للانفصاليين في عدد من الدول الأوروبية وربما لأقاليم أخرى في إسبانيا.