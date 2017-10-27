برلمان كتالونيا يصوّت لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا

  • 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

صوّت البرلمان المحلي في إقليم كتالونيا لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا.

جاء هذا في الوقت الذي تبحث الحكومة الإسبانية في مدريد فرض الحكم المباشر على الإقليم.