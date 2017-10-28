اليونان: إعتقال شخص بتهمة إرسال طرود مفخخة لمسؤولين أوروبيين

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أعلنت الشرطة اليونانية أنها اعتقلت رجلا بتهمة التورط في إرسال طرود ملغمة لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء اليوناني السابق لوكاس باباديموس في وقت سابق من هذا العام.

وقبل سبعة أشهر اكتشفت الشرطة اليونانية 8 طرود بعد الاشتباه بها أثناء الفحص في مركز البريد الرئيسي في أثينا.

وتزامن ذلك مع إرسال طردين مفخخين على العنوان البريدي لصندوق النقد الدولي في باريس ووزارة المالية الألمانية.

وأحبطت إدارة البريد الألمانية وصول الطرد الملغم المرسل لوزير المالية السابق فولفغانغ شيوبله بينما انفجرت الرسالة التي وجهت إلى مقر صندوق النقد الدولي في باريس ما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة اليونانية في بيان "احتجزت إدارة مكافحة الإرهاب رجلا يبلغ من العمر 29 عاما بناء على أمر اعتقال مرتبط بإرسال طرود مفخخة".

وأصيب رئيس الوزراء اليوناني السابق لوكاس باباديموس في مايو / أيار الماضي عندما انفجر طرد ملغوم في سيارته وسط العاصمة أثنيا فيما اعتبر أسوأ هجوم يستهدف سياسيين في البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية عنيفة منذ نحو 3سنوات.

ومن غير المعلوم حتى الآن إن كان المشتبه به ينتمي لجماعة (خلايا النار) المتشددة التي أعلنت مسؤوليتها عن الطرد الذي أرسل إلى وزارة المالية.

لكن مسؤلا في الشرطة اليونانية أشار إلى أن كاميرات المراقبة رصدت المشتبه به "وهو يجلب الطرود إلى مكتب البريد خمس مرات مختلفة وكان تحت المراقبة لأيام".