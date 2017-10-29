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قالت الحكومة الإسبانية إنها سترحب بمشاركة زعيم إقليم كتالونيا المقال، كارلس بوجديمون، في انتخابات الإقليم المرتقبة.

وقررت الحكومة المركزية في مدريد إجراء الانتخابات في كتالونيا لاختيار نواب البرلمان الإقليم في ديسمبر/ كانون أول.

وجردت مدريد إقليم كتالونيا من حكمه الذاتي بعدما صدق

ويدعو بوجديمون إلى تشكيل "معارضة ديمقراطية" لحكم مدريد المباشر.

وأدان تعليق الحكم الذاتي للإقليم، وتعهد بمواصلة "العمل لبناء دولة حرة".

وشهدت إسبانيا أزمة دستورية عاصفة منذ إجراء كتالونيا استفتاءً للانفصال، نظمته حكومة بوجديمون المؤيدة للانفصال، في وقت مبكر من هذا الشهر، وذلك في تحدٍ لقرار المحكمة الدستورية التي قضت بعدم قانونية الاستفتاء.

وتقول الحكومة الكتالونية إن 90 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، الذين بلغت نسبتهم 34 في المئة من الناخبين المسجلين، أيدوا الانفصال عن الدولة الأم.

أزمة كتالونيا في سطور

وشهد يوم الجمعة إعلان البرلمان الإقليمي استقلال كتالونيا، واعتبرت مدريد الخطوة غير قانونية.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، حل برلمان كتالونيا، وإقالة بوجديمون، وأمر بإجراء انتخابات محلية جديدة.

مصدر الصورة EPA Image caption سورايا ساينث دي سانتاماريا، نائبة رئيس الوزراء الأسباني أصبحت الآن مسؤولة رسميا عن كتالونيا

ما هي آخر التطورات؟

شهد السبت إلغاء الحكومة المركزية في مدريد للحكم الذاتي في إقليم كتالونيا، والسيطرة على صلاحيات حكومته.

وفي بيان رسمي (بالإسبانية)، نقلت إدارة حكم الإقليم إلى سورايا ساينث دي سانتاماريا، نائبة رئيس الوزراء الإسباني.

كما تولى وزير الداخلية الإسباني مسؤولية الشرطة المحلية في الإقليم بعدما أقالت مدريد كبار مسؤوليها، الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، إنيجو مينديس دي فيجو، إن بوجديمون لديه الحق في مواصلة العمل في السياسة على الرغم من إقالته.

وأضاف في تصريحات لرويترز: "متأكد تماما من أنه إذا شارك بوجديمون في هذه الانتخابات فبإمكانه ممارسة هذه المعارضة الديمقراطية".

ومضى قائلا: "الكتالونيون سيكون في إمكانهم قول ما يشعرون به بشأن ما يرونه خلال الفترة الأخيرة من هذا العام، من إخفاق في تطبيق القانون، وإساءة استخدامه وإخراجهم من دائرة القانون".

وجاءت تصريحات دي فيجو بعد كلمة لوجديمون، في خطاب مسجل مسبقا موجه للكتالونيين السبت، قال فيه إن تصرفات الحكومة الإسبانية المركزية "عدوان متعمد" بالمخالفة للإرادة التي عبر عنها المواطنون في بلدنا، الذين يعرفون تمام المعرفة أنه في الدول الديمقراطية يستطيع البرلمان وحده اختيار الروساء وإقالتهم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، أعلن الجمعة حل برلمان كتالونيا

وأضاف: "نواصل اتباعنا للنهج الوحيد الذي يمكننا من الفوز. دون عنف، ودون إهانات، بطريقة تضمن مشاركة الجميع، تحترم الشعب والرموز والآراء، وكذلك تحترم احتجاجات الكتالونيين الذين لا يوافقون على ما اتخذته الأغلبية البرلمانية من قرارات".

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته صحيفة "إل بايس" الإسبانية، السبت، أن كثيرا من الكتالونيين (تتراوح 52 في المئة) أيدوا حل البرلمان الإقليمي وإجراء انتخابات جديدة، مقابل معارضة 43 المئة.

وعارض 55 في المئة من الكتالونيين المستطلعة آراؤهم إعلان الاستقلال، بينما أيده 41 في المئة.

ما هي الصلاحيات التي يمتلكها إقليم كتالونيا؟

قبيل حكم مدريد المباشر على الحكومة في كتالونيا، كان الإقليم يتمتع بأحد أكبر مستويات الحكم الذاتي في إسبانيا.

ويتمتع الإقليم ببرلمان خاص، وقوات شرطة خاصة وكذلك هيئة بث إذاعي وتليفزيوني، إلى جانب حكومة ورئيس، لكن كل تلك الصلاحيات الآن جرى إلغاؤها الآن.

وكانت الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والسياسة المالية مسؤولية الحكومة الإسبانية في مدريد وحدها.

Image caption استطلاع للرأي يشير إلى أن كثيرا من الكتالونيين أيدوا حل البرلمان الإقليمي وإجراء انتخابات جديدة

ما هو رد الفعل؟

احتفل الآلاف بإعلان الاستقلال، الجمعة، في شوارع برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا.

كما خرجت مظاهرات تؤيد وحدة إسبانيا، وخرج المحتجون إلى شوارع برشلونة يلوحون بالأعلام الإسبانية، ويدينون استقلال كتالونيا.

وشهد السبت خروج عدة آلاف من المحتجين في مظاهرة في مدريد، وهم يلوحون بالأعلام الإسبانية، ويدعون إلى الوحدة الوطنية، واتهم بعضهم قادة كتالونيا بالخيانة.

كيف اندلعت الأزمة؟

بعد إجراء الاسفتاء في 1 أكتوبر/ تشرين أول، وقع بوجديمون إعلانا بالاستقلال لكنه أرجأ تنفيذه سعيا للدخول في مفاوضات مع الحكومة الإسبانية.

وتجاهل بوجديمون تحذيرات الحكومة في مدريد التي طالبت بإلغاء الاستفتاء، ما دفع رئيس الوزراء الإسباني إلى التهديد بإقالة زعماء كتالونيا وفرض الحكم المباشر عليها.

لكن المحكمة الدستورية في مدريد قضت بأن الاستفتاء غير قانوني.

وإقليم كتالونيا من أغنى المناطق في إسبانيا، ويتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي.