مصدر الصورة AFP Image caption انضم عثماييف وزوجته للقتال مع القوات الأوكرانية ضد الانفصاليين الروس شرقي أوكرانيا

نجا ادم عثماييف القيادي الشيشاني الذي تتهمه موسكو بالتخطيط لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من هجوم مسلح قتلت فيه زوجته قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية انطون هيراشتشينكو إن "عثماييف أصيب ولكنه على قيد الحياة إثر تعرض سيارته لإطلاق نار".

وأكد هيراشتشينكو مقتل امينة اكييفا زوجة عثماييف في الهجوم الذي وقع قرب قرية هليفا.

وكانت السلطات الروسية قد اتهمت عثماييف في عام 2012 بالمشاركة ضمن مخطط لمتشددين إسلاميين يهدف لاغتيال الرئيس بوتين.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية إن المتشددين كانوا يخططون لزرع ألغام في طريق كوتوزفسكي في موسكو الذي يمر فيه موكب بوتين بشكل يومي.

وكان عثماييف قد نجا من محاولة اغتيال في كييف في يونيو / حزيران الماضي بعد أن تصدت زوجته للمهاجم وقتلته بالرصاص.

ويحظى عثماييف وزوجته بشعبية في أوكرانيا عقب تطوعهما في صفوف القوات الأوكرانية في معاركها ضد الانفصاليين الموالين لروسيا شرقي أوكرانيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد أسبوع واحد من إصابة نائب في البرلمان في هجوم بقنبلة استهدف سيارته في العاصمة كييف.

وكانت زوجة عثماييف قد عملت لفترة ما مستشارة للنائب الأوكراني.