حول العالم في أسبوع

  • 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

نستعرض معكم مجموعة منتقاة من أبرز الصور الإخبارية التي التقطت من شتى أنحاء العالم في أسبوع.

  • طلاب وجوههم مغطاة برغوة الحلاقة Jane Barlow/ PA

    في جامعة سانت أندروز باسكتلندا، شارك طلاب في سباق للعراك برغوة الحلاقة، وذلك ضمن الاحتفال بيوم "اثنين الزبيب" التقليدي بالجامعة.

  • اثنان من النمور السومطرية Mary Turner/ Reuters

    اثنان من النمور السومطرية يأكلان نبات القرع (اليقطين)، في حديقة الحيوان بالعاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الهالوين (عيد القديسين).

  • طفلة وإلى جوارها كلب HERIKA MARTINEZ/ AFP/ Getty Images

    اصطحبت هذه الطفلة الصغيرة كلبها، ووقفت لتشاهد تظاهرة نظمها نشطاء أمريكيون بعنوان "لا للجدران". وجرت التظاهرة أمام الجدار الذي يفصل بين منطقتي سيوداد خواريز في المكسيك وسنلاند بارك في ولاية نيوميكسيكو الأمريكية.

  • الشرطة الإسرائيلية تستخدم مدافع المياه لتفريق متشددين يهود ABIR SULTAN/ EPA

    الشرطة الإسرائيلية تستخدم مدافع المياه لتفريق متشددين يهود، حاولوا إغلاق مدخل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في القدس، احتجاجا على فرض التجنيد الإلزامي عليهم في صفوف الجيش.

  • لاجئون من أقلية الروهينغيا المسلمة Zohra Bensemra/ Reuters

    لاجئون من مسلمي الروهينجا يصطفون في طوابير للحصول على الغذاء في معسكر بالوكالي، بالقرب من مدينة كوكس بارزار في بنغلاديش.

  • وزير في إحدى الولايات الأسترالية منبطح على الأرض Tony McDonough/ EPA

    خلال زيارته إلى روتنيست أيلاند، على الساحل الغربي لأستراليا، حاول وزير السياحة في الولاية، باول باباليا، التقاط صورة ذاتية (سيلفي) مع حيوان الكوكا.

  • طفلة ترتدي غطاء للرأس والوجه Carlos Jasso/ Reuters

    أثناء إحياء يوم الموتى في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ارتدت هذه الطفلة زي "كاترينا" الشخصية الشعبية في الثقافة المكسيكية، وهي سيدة أنيقة فارقت الحياة.

  • مجموعة من الفتيات يلقين قبعاتهن في الهواء Thomas Peter/ Reuters

    مجموعة من الحاجبات يلقين قبعاتهن في الهواء في ساحة تيانانمن، قبل الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الحاكم في العاصمة الصينية بكين.

  • مئات من الطلاب يلوحون بعلم الاستقلال في مدينة برشلونة MARTA PEREZ/ EPA

    مئات من طلاب الجامعات والمدارس، بمدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا، أثناء احتجاج على تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تسمح لحكومة مدريد، في وقت الأزمات، بسحب صلاحيات الحكم الذاتي من قادة الإقليم دون موافقتهم.

  • شخص محاط بالغاز المسيل للدموع DAI KUROKAWA/ EPA

    أحد مؤيدي جبهة التحالف الوطني الكبير المعارضة في كينيا ومرشحها الرئاسي رايلا أوينغا وقد غطاه الغاز المسيل للدموع، خلال تظاهرة للمعارضة، في ضاحية كيبيرا الفقيرة في العاصمة نيروبي.

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