حول العالم في أسبوع

مئات من طلاب الجامعات والمدارس، بمدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا، أثناء احتجاج على تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تسمح لحكومة مدريد، في وقت الأزمات، بسحب صلاحيات الحكم الذاتي من قادة الإقليم دون موافقتهم.