حول العالم في أسبوع
نستعرض معكم مجموعة منتقاة من أبرز الصور الإخبارية التي التقطت من شتى أنحاء العالم في أسبوع.
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Jane Barlow/ PA
في جامعة سانت أندروز باسكتلندا، شارك طلاب في سباق للعراك برغوة الحلاقة، وذلك ضمن الاحتفال بيوم "اثنين الزبيب" التقليدي بالجامعة.
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Mary Turner/ Reuters
اثنان من النمور السومطرية يأكلان نبات القرع (اليقطين)، في حديقة الحيوان بالعاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الهالوين (عيد القديسين).
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HERIKA MARTINEZ/ AFP/ Getty Images
اصطحبت هذه الطفلة الصغيرة كلبها، ووقفت لتشاهد تظاهرة نظمها نشطاء أمريكيون بعنوان "لا للجدران". وجرت التظاهرة أمام الجدار الذي يفصل بين منطقتي سيوداد خواريز في المكسيك وسنلاند بارك في ولاية نيوميكسيكو الأمريكية.
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ABIR SULTAN/ EPA
الشرطة الإسرائيلية تستخدم مدافع المياه لتفريق متشددين يهود، حاولوا إغلاق مدخل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في القدس، احتجاجا على فرض التجنيد الإلزامي عليهم في صفوف الجيش.
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Zohra Bensemra/ Reuters
لاجئون من مسلمي الروهينجا يصطفون في طوابير للحصول على الغذاء في معسكر بالوكالي، بالقرب من مدينة كوكس بارزار في بنغلاديش.
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Tony McDonough/ EPA
خلال زيارته إلى روتنيست أيلاند، على الساحل الغربي لأستراليا، حاول وزير السياحة في الولاية، باول باباليا، التقاط صورة ذاتية (سيلفي) مع حيوان الكوكا.
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Carlos Jasso/ Reuters
أثناء إحياء يوم الموتى في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ارتدت هذه الطفلة زي "كاترينا" الشخصية الشعبية في الثقافة المكسيكية، وهي سيدة أنيقة فارقت الحياة.
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Thomas Peter/ Reuters
مجموعة من الحاجبات يلقين قبعاتهن في الهواء في ساحة تيانانمن، قبل الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الحاكم في العاصمة الصينية بكين.
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MARTA PEREZ/ EPA
مئات من طلاب الجامعات والمدارس، بمدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا، أثناء احتجاج على تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تسمح لحكومة مدريد، في وقت الأزمات، بسحب صلاحيات الحكم الذاتي من قادة الإقليم دون موافقتهم.
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DAI KUROKAWA/ EPA
أحد مؤيدي جبهة التحالف الوطني الكبير المعارضة في كينيا ومرشحها الرئاسي رايلا أوينغا وقد غطاه الغاز المسيل للدموع، خلال تظاهرة للمعارضة، في ضاحية كيبيرا الفقيرة في العاصمة نيروبي.
معرض الصور
بالصور: أفريقيا في أسبوع
- 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
الاستعدادات لـ"يوم الموتى" في المكسيك
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بالصور: أفريقيا في أسبوع
- 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017