باكستانية "تقتل زوجها وأقاربه" بالسم يوم العرس

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption تعتقد الشرطة أن المرأة أُجبرت على إتمام الزواج في سبتمبر/أيلول الماضي

اعتقلت الشرطة الباكستانية عروسا - تزوجت الشهر الماضي - للاشتباه في قتلها زوجها ونحو 14 من أقاربه بلبن مسموم.

وتقول الشرطة إن العروس، وتدعى آسيا بيبي، تعمدت وضع مادة قاتلة لزوجها وخلطتها بلبن الأسبوع الماضي، لكنه لم يشربه.

وأشارت إلى المتهمة قدمت زبادي أعدته من هذا اللبن إلى زوجها وأقاربه.

وبحسب الشرطة، فإن المرأة أُجبرت على إتمام الزواج في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن العروس سعت دون أن تفلح للهرب من منزل الزوجية والعودة إلى أبويها.

وأكد عويس أحمد، وهو مسؤول بارز في الشرطة، أن السيدة متهمة بالقتل. كما اعتقلت الشرطة رجلا بزعم أنه عشيق لها، وعمته.

وقالت الشرطة المحلية لبي بي سي إن 15 شخصا ماتوا في الحادث، بينما يتلقى 8 آخرون العلاج في إحدى المستشفيات.

وارتفعت حصيلة القتلى منذ يوم الخميس الماضي، حين قُدم الزبادي المسموم أول مرة وأسفر عن وفاة ثمانية أشخاص في البداية.

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