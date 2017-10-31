مقتل ثمانية أشخاص في حادث دهس بمدينة نيويورك الأمريكية

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قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون عندما اقتحم سائق شاحنة طريقا مخصصا للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية في حي مانهاتن بمدينة نيويورك.

وأطلقت الشرطة النار على رجل في التاسعة والعشرين حين خروجه من السيارة وألقت القبض عليه.

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن الرجل يدعى سيف الله سايبوف، وهو مهاجر قدم إلى الولايات المتحدة عام 2010.

ووصف عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو الحادث بإنه "عمل جبان يستهدف المدنيين الأبرياء".

واضاف "نعلم أن هذا العمل يهدف إلى تحطيم روحنا. ولكننا نعلم ايضا أن أهل نيويورك أقوياء. أهل نيويورك يقاومون ولن تتأثر أرواحنا بعمل عنف أو بفعل يهدف إلى إثارة فزعنا".

وقال قائد شرطة نيويورك جيميس أونيل إن سيارة تم استئجارها من متجر "هوم ديبو" دهست المشاة وقائدي الدراجات الهوائية على ممر طويل للمشاة والدراجات، قبل ان يصطدم بحافلة مدرسية ويتوقف.

وخرج السائق من السيارة ممسكا ما يبدو أنه مسدسان وأدلى ببيان "على طريقة الهجمات الإرهابية"، قبل أن تطلق الشرطة عليه النار في منطقة البطن، حسبما اضاف.

وانتشرت الدراجات المهشمة في موقع الحادث.

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وقال شاهد، يُدعى يوجين، لشبكة "ايه بي سي" الإخبارية إنه رأى شاحنة بيضاء تتحرك بسرعة وتدهس عددا من الأشخاص.

كما قال إنه سمع دوي نحو تسع أو عشر طلقات نارية.

وقال شاهد آخر، قال إن اسمه فرانك، لقناة محلية إنه شاهد رجلا يركض وسمع خمس أو ست طلقات.

وقال "رأيت أنه يحمل شيئا في يده، ولكن لم أتبين ماهيته. ولكنهم قالوا إنه مسدس".

وأضاف "عندما أطلقت الشرطة النار عليه، بدأ الجميع في الفرار وسادت الفوضى نوعا ما. وعندما نظرت مجددا، كان الرجل مطروحا على الأرض".

وأطلع الرئيس دونالد ترامب على الحادث، حسبما قال البيت الأبيض. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز "نعرب عن مساندتنا لكل من تأثروا بالحادث".

وقال ترامب في تغريدة "في نيويورك، يبدو أن هناك هجوما آخر من شخص مجنون مريض. الأمن يتابع الموقف. ليس في الولايات المتحدة".