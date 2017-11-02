قتيلان في إطلاق نار بمتجر بولاية كولورادو الأمريكية

مصدر الصورة Reuters Image caption موظفو متجر ولمارت يخرجون من المتجر إثر إطلاق النار

أعلنت الشرطة في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية مقتل شخصين وإصابة امرأة في إطلاق نار في متجر ولمارت.

وقالت شرطة ثورنتون شمال شرقي دنفر على تويتر "تأكد مقتل رجلين وإصابة امرأة نقلت إلى المستشفى للعلاج".

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط ضحايا في موقع الحادث وطلبت من العامة الابتعاد عن المنطقة.

وأظهرت شبكات التلفزيون المحلية صورا لسيارات الشرطة والإسعاف في موقع الحادث.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من مقتل 58 شخصا في لاس فيغاس في أسوأ حوادث إطلاق النار في تاريخ الولايات المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة 33 ألف حادث إطلاق نار سنويا، بحسب دراسة أمريكية حديثة.