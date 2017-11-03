حساب ترامب على تويتر يتوقف عن العمل لعدة دقائق

مصدر الصورة TWITTER Image caption تويتر كشفت عن خطأ موظف أدى لتوقف حساب الرئيس الأمريكي الشخصي

فوجئ مستخدمو موقع تويتر بتوقف حساب الرئيس دونالد ترامب الشخصي لعدة دقائق، يوم الخميس، قبل أن يعود للعمل مرة أخرى، وأكدت شركة تويتر خبر تعطل الحساب وعودته.

وقال تويتر إن حساب الرئيس ترامب realdonaldtrump@ "تعطل عن العمل" بسبب أحد الموظفين، وأوضح بعد ذلك أنه كان آخر يوم له في العمل.

وتوقف الحساب، الذي يتابعه 41.7 مليون شخص، لمدة 11 دقيقة، وفتح تويتر تحقيقا في هذا الأمر.

ولم يعلق الرئيس ترامب، الذي ينشط بصورة كبيرة على تويتر، على توقف حسابه.

وفوجئ زوار صفحة ترامب، بظهور رسالة تقول "عذرا، هذه الصفحة غير موجودة!".

بعد استعادة الحساب كتب ترامب تغريدة تحدث فيها عن خطة التخفيضات الضريبية للحزب الجمهوري.

مصدر الصورة TWITTER

وبينما توقف حساب ترامب الشخصي، لم يتأثر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي المعروف باسم POTUS@، وظل يعمل بشكل عادي.

وقال تويتر إنه يحقق في المشكلة ويتخذ خطوات لتجنب حدوثها مرة أخرى.

وغرد تويتر في وقت لاحق:"كشفت التحقيقات أن هذا الأمر حدث بسبب موظف دعم عملاء تويتر، الذي فعل ذلك في اليوم الأخير للموظف، ونحن نجري مراجعة داخلية كاملة".

وانضم ترامب إلى تويتر في مارس/ آذار 2009.

وكان ناشط على منصة التواصل الاجتماعي لتعزيز سياساته وأيضا الهجوم على خصومه السياسيين على حد سواء، إبان الحملة الرئاسية في عام 2016 وبعد توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني.