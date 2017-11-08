الشرطة الألمانية تعثر على ثعبان في سروال شاب ثمل

مصدر الصورة gettyimages Image caption الشرطة الألمانية تحقق فيما إذا كان قد حدث أي انتهاك لقوانين حماية الحيوان

اعتقلت الشرطة الألمانية شابا في مدينة دارمشتات وعثرت في سرواله على ثعبان.

واُعتقل الشاب البالغ من العمر 19 عاما بعد رصد سلوك ناتج عن إفراطه في شرب الكحول وتقديم بلاغات تفيد حدوث مشاجرة بينه وبين رجل آخر فضلا عن شكاوى سكان محليين.

وقال بيان الشرطة إنه أثناء تفتيش الشاب لاحظ الضباط "وجود انتفاخ كبير في سرواله".

وقال الشاب لضباط الشرطة إنه يضع في سرواله ثعبانا يصل طوله إلى 35 سنتيمترا من نوع الثعبان الملكي.

وأضاف بيان الشرطة أنه ليس من المعلوم سبب حمل الشاب للثعبان، وقالت ربما يكون الثعبان ملكا لأحد أقاربه.

وقال البيان إن مسؤولي الشرطة يحققون فيما إذا كان قد حدث أي خرق لقوانين حماية الحيوان.

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