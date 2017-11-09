السجن مدى الحياة لرجل اغتصب راهبة مسنة في الهند

مصدر الصورة AFP Image caption أثار الحادث موجة غضب كبيرة واحتجاجات واسعة في عموم الهند

قضت محكمة في شرقي الهند بالسجن مدى الحياة على رجل بنغلاديشي بتهمة اغتصاب راهبة مسنة في مارس/آذار 2015.

ووجدت محكمة في مدينة كلكتا أن نازرول إسلام مذنب بتهمتي الاغتصاب ومحاولة القتل.

وسجن خمسة رجال آخرين لمدة عشر سنوات لكل واحد منهم بعد إدانتهم بتهمة السرقة في حادث اعتداء وقع في رانجهات في ولاية البنغال الغربية، وحكم على رجل سادس بالسجن لسبع سنوات لإيوائه المهاجمين.

ووقع الاعتداء على الراهبة البالغة من العمر 71 عاما أثناء قيام اللصوص بسرقة الدير الذي تقيم فيه.

وقد سرقت عصابة اللصوص أموالا ومواد أخرى في هجومها الذي أثار موجة غضب كبيرة واحتجاجات واسعة في عموم الهند.

ما حدث للراهبة المسنة وصمة عار في تاريخ البنغال الغربية التي عملت فيها الأم تيريزا من أجل الفقراء القاضي كومكوم سينغها, في محكمة بمدينة كلكتا

وقال القاضي كومكوم سينغها في المحكمة الأربعاء إن "ما حدث للراهبة المسنة وصمة عار في تاريخ البنغال الغربية التي عملت فيها الأم تيريزا من أجل الفقراء".

وقد خضعت الراهبة التي لم يذكر اسمها لأسباب قانونية، إلى عملية جراحية بعد الاعتداء عليها في دير المسيح ومريم، وقد نقلت لاحقا إلى خارج ولاية البنغال الغربية.

وشهدت الهند في السنوات الأخيرة عددا من الاعتداءات على كنائس الطائفة المسيحية الصغيرة في البلاد.

وقد شددت السلطات القوانين التي تتعامل مع العنف الجنسي في أعقاب قيام عصابة باغتصاب طالبة وقتلها في العاصمة الهندية نيودلهي في عام 2012.

بيد أن ناشطين يقولون أن مثل هذه الهجمات ظلت منتشرة بشكل واسع في الهند.