منتجة تليفزيونية في بريطانيا "تعرضت لتحرش داخل مقر الحكومة"

Image caption قالت ديزي غودوين إنها لم تبلغ عن الحادث

قالت منتجة تلفزيونية في بريطانيا إن مسؤولا حكوميا تحرش بها أثناء زيارة لمقر رئاسة الوزراء في البلد.

وروت ديزي غودوين، لمجلة "راديو تايمز"، أن الرجل وضع يده على صدرها بعد اجتماع لمناقشة برنامج تلفزيوني مقترح حين كان ديفيد كاميرون رئيسا للوزراء.

وقالت غودوين إنها كانت "مستاءة" في ذلك الوقت، لكنها لم تبلغ عن الحادث.

من جهته، قال مكتب رئاسة الوزراء إنه يتعامل مع المزاعم على محمل الجد، وأن المسؤولين سيبحثون أي شكوى رسمية في حال تقديمها.

وقالت غودوين إن المسؤول - الذي لم تذكر اسمه - دعاها لاجتماع في مكتب بمقر رئاسة الوزراء خلال الفترة التي كان فيها كاميرون رئيسا للحكومة بين عامي 2010 و2016.

وأشارت إلى أن الرجل قال لها إن نظارتها الشمسية "تجعلني أبدو وكأنني إحدى فتيات سلسلة أفلام جيمس بوند".

وقالت "في نهاية اللقاء وقف كل منا، وشعرت بالدهشة عندما وضع المسؤول يده على صدري"، مضيفة "نظرت إلى يده وقلت: هل أنت حقا تلمس صدري؟".

وتابعت "رفع يده وضحك بعصبية".

وقالت غودوين إنها غادرت مقر الحكومة في حالة "غضب شديد"، وأضافت "لم أصب بصدمة، لكني كنت مستاءة".

لكنها قالت إن الكشف عن الانتهاكات المزعومة فى البرلمان البريطاني ومجال صناعة الأفلام في الولايات المتحدة جعلها تتساءل عما إذا كانت قد أخطأت بعدم التقدم بشكوى رسمية.

وحدثت ضجة كبيرة في هوليوود بعد مزاعم عدد من النساء بتعرضهن للتحرش من قبل المنتج السينمائي هارفي واينستين وآخرين.

وفي البرلمان البريطاني، يجري التحقيق مع عدد من الأعضاء من حزبي المحافظين والعمال بشأن ادعاءات بوقوع اعتداءات جنسية.

وقالت غودوين "الآن، في ضوء كل القصص المروعة حقا التي جرى الكشف عنها في ما يتعلق بذلك السلوك المشين من قبل رجال في السلطة بدءا من هوليوود وحتى وستمنستر، فإنني أتساءل عما إذا كانت فلسفة الحفاظ على الهدوء والتحمل، التي ورثتها عن والدي، صحيحة أم لا".

وأضافت "الجواب هو أنني لست متأكدة".

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن "الادعاءات من هذا القبيل تؤخذ على محمل الجد".

وأضاف "سوف ينظر مكتب مجلس الوزراء في أي شكوى رسمية قد تُقدم في هذا الشأن".