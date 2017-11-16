جولة حول العالم: فيل يرسم في بودابست واستعراض بزي تقليدي صيني في لندن
نستعرض معكم مجموعة منتقاة من أبرز الصور الإخبارية التي التقطت مؤخرا من مناطق مختلفة حول العالم.
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VICTORIA JONES/ PA
تمثال من الشمع لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء وضع اللمسات الأخيرة عليه في متحف مدام توسو لتماثيل الشمع في لندن.
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LEON NEAL/ GETTY IMAGES
رجال يرتدون الزي التقليدي الصيني في فعاليات معرض سوق السفر العالمي بالعاصمة البريطانية لندن من أجل تشجيع السياحة بمقاطعة شنشي الصينية.
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LASZLO BALOGH/ REUTERS
الفيل ساندرا، الذي يبلغ من العمر 42 عاما، يرسم في سيرك متنقل في العاصمة المجرية بودابست.
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SCOTT OLSON/ GETTY IMAGES
جويس ميريس تضع إكليلا من الزهور أمام نصب تذكاري وضع عنده 26 صليبا لتكريم الضحايا الـ 26 الذين قتلوا في هجوم داخل كنيسة بولاية تكساس الأمريكية. ففي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق ديفن باتريك كيلي النار خلال قداس الأحد بالكنيسة.
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VASILY FEDOSENKO/ REUTERS
امرأة تلتقط صورة لنفسها (سيلفي) مع صورة لفلاديمير لينين في ساحة الاستقلال في مينسك، حيث تجمع الناس للاحتفال بيوم الثورة، وهو عطلة رسمية للاحتفال بذكرى الثورة البلشفية عام 1917.
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JENNY MORTON/UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/ PA
خلال تجربة في جامعة كامبريدج يقترب خروف من صورة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وذلك خلال دراسة خلصت إلى أن الخراف قادرة على التعرف على الوجوه البشرية المألوفة.
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KHALED ABDULLAH/ REUTERS
أحد أتباع الحوثيين يخرج من فتحة في علم أثناء مشاركته في مسيرة حاشدة لإظهار الدعم للفلسطينيين في صنعاء، اليمن.
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MARTA PEREZ/ EPA
امرأة تحمل لافتة تقول "الحرية للسياسيين"، أثناء تجمع حاشد في ساحة سانت جيمس في برشلونة للاحتجاج على سجن القادة المؤيدين لاستقلال كتالونيا.
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HANNAH MCKAY/ REUTERS
طفل من أقلية الروهينجا عمره ثلاثة أشهر، اسمه حبيب، يبكي في أرجوحة داخل ملجأه في مخيم للاجئين بالقرب من مدينة كوكس بازار ببنغلاديش.
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CHARLOTTE GRAHAM/REX/SHUTTERSTOCK
تدريب خيول سباق عند شروق الشمس في ساحة سباق ميدلهام بارك بمقاطعة نورث يوركشاير البريطانية.
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