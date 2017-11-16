جولة حول العالم: فيل يرسم في بودابست واستعراض بزي تقليدي صيني في لندن

امرأة تلتقط صورة لنفسها (سيلفي) مع صورة لفلاديمير لينين في ساحة الاستقلال في مينسك، حيث تجمع الناس للاحتفال بيوم الثورة، وهو عطلة رسمية للاحتفال بذكرى الثورة البلشفية عام 1917.