جولة حول العالم: فيل يرسم في بودابست واستعراض بزي تقليدي صيني في لندن

  • 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

نستعرض معكم مجموعة منتقاة من أبرز الصور الإخبارية التي التقطت مؤخرا من مناطق مختلفة حول العالم.

  • حول العالم في أسبوع VICTORIA JONES/ PA

    تمثال من الشمع لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء وضع اللمسات الأخيرة عليه في متحف مدام توسو لتماثيل الشمع في لندن.

  • حول العالم في أسبوع LEON NEAL/ GETTY IMAGES

    رجال يرتدون الزي التقليدي الصيني في فعاليات معرض سوق السفر العالمي بالعاصمة البريطانية لندن من أجل تشجيع السياحة بمقاطعة شنشي الصينية.

  • حول العالم في أسبوع LASZLO BALOGH/ REUTERS

    الفيل ساندرا، الذي يبلغ من العمر 42 عاما، يرسم في سيرك متنقل في العاصمة المجرية بودابست.

  • حول العالم في أسبوع SCOTT OLSON/ GETTY IMAGES

    جويس ميريس تضع إكليلا من الزهور أمام نصب تذكاري وضع عنده 26 صليبا لتكريم الضحايا الـ 26 الذين قتلوا في هجوم داخل كنيسة بولاية تكساس الأمريكية. ففي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق ديفن باتريك كيلي النار خلال قداس الأحد بالكنيسة.

  • حول العالم في أسبوع VASILY FEDOSENKO/ REUTERS

    امرأة تلتقط صورة لنفسها (سيلفي) مع صورة لفلاديمير لينين في ساحة الاستقلال في مينسك، حيث تجمع الناس للاحتفال بيوم الثورة، وهو عطلة رسمية للاحتفال بذكرى الثورة البلشفية عام 1917.

  • حول العالم في أسبوع JENNY MORTON/UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/ PA

    خلال تجربة في جامعة كامبريدج يقترب خروف من صورة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وذلك خلال دراسة خلصت إلى أن الخراف قادرة على التعرف على الوجوه البشرية المألوفة.

  • حول العالم في أسبوع KHALED ABDULLAH/ REUTERS

    أحد أتباع الحوثيين يخرج من فتحة في علم أثناء مشاركته في مسيرة حاشدة لإظهار الدعم للفلسطينيين في صنعاء، اليمن.

  • حول العالم في أسبوع MARTA PEREZ/ EPA

    امرأة تحمل لافتة تقول "الحرية للسياسيين"، أثناء تجمع حاشد في ساحة سانت جيمس في برشلونة للاحتجاج على سجن القادة المؤيدين لاستقلال كتالونيا.

  • حول العالم في أسبوع HANNAH MCKAY/ REUTERS

    طفل من أقلية الروهينجا عمره ثلاثة أشهر، اسمه حبيب، يبكي في أرجوحة داخل ملجأه في مخيم للاجئين بالقرب من مدينة كوكس بازار ببنغلاديش.

  • حول العالم في أسبوع CHARLOTTE GRAHAM/REX/SHUTTERSTOCK

    تدريب خيول سباق عند شروق الشمس في ساحة سباق ميدلهام بارك بمقاطعة نورث يوركشاير البريطانية.

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