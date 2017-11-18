صور العالم في أسبوع
اختياراتنا لأجمل الصور المرتبطة بأحداث أثارت اهتمام القراء في مختلف أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي من 11 إلى 17 نوفمبر/ تشرين ثاني.
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IVAN DAMANIK/ AFP
مزارع في أرض كارو، شمال جزيرة سومطرة في أندونيسيا، أثناء العمل في مزرعته وخلفه بركان جبل سينابانغ بدأ ينشط ويخرج منه الدخان. ونشط البركان خلال الأعوام السبعة الماضية بعد أن ظل خامدا طوال 400 عام، وزاد نشاطه بشكل ملحوظ منذ 2013.
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ANGELA WEISS/ AFP
ثاندو هوبات، عارضة أزياء من جنوب أفريقيا مصابة بالمهاق، تشارك في حفل إطلاق تقويم بيريللي كالندر 2018، وأطلقت شركة إطارات السيارات الإيطالية المعروفة بيريللي، هذا التقويم السنوي لصور عارضات أزياء وجميلات طوال أشهر السنة وتهديه لبعض العملاء ولا تبيعه، وصدر لأول مرة عام 1963.
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STEVE PARSONS/ PA
صورة تجمع حصانا يمتطيه رجل شرطة وحصان قزك قبيل مهرجان أولمبيا للخيول 2017، ولم يجد رجل الشرطة سوى التوقف ومراقبة هذه اللحظة الحميمية بينهما.
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JEKESAI NJIKIZANA/ AFP
فتاتان تمران بجوار عربة عسكرية مدرعة في هراري عاصمة زيمبابوي. وتبدو حالة من الهدوء في الشارع بعد سيطرة الجيش على العاصمة والبلاد واحتجاز الرئيس روبرت موجابي في منزله، وينفي الجيش القيام بانقلاب عسكري ضد الرئيس.
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JEFF J MITCHELL/ GETTY IMAGES
محكمان يتفحصان الطعام المقدم في مسابقة بطولة العالم لفطائر "سكوتش باي"، وهي فطيرة لحم صغيرة مزدوجة القشرة مليئة بلحم الضأن المفروم أو غيرها من اللحوم، وتقام البطولة في مدينة دانفرملاين الأسكتلندية.
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MANAN VATSYAYANA/ REUTERS
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشبك يديه مع رئيس وزراء فيتنام نغوين شوان فوك، ورئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، أثناء مشاركته في القمة الأسيوية الأمريكية في العاصمة الفلبينية مانيلا، الأسبوع الماضي.
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SIPA ASIA/REX/SHUTTERSTOCK
عريس وعروسه يحتفلان بزفافهما بصورة وهما معلقان على جرف صخري مرتفع في إقليم هينان بالصين.
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SIMELA PANTZARTZI/ EPA
إمرأة تقوم بإزاحة الطين من أمام منزلها في مدينة مندرة باليونان. وبحسب تقارير فإن 15 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة التي هطلت طوال الليل.
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HANNAH MCKAY/ REUTERS
لاعب التنس النمساوي دومينيك ثيم، يحاول الوصول للكرة أثناء مباراته ضد البلغاري غريغور ديميتروف، في نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس في العاصمة البريطانية لندن.
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MADE NAGI/ EPA
قوات الشرطة الأندونيسية تجري تدريبات لمكافحة الإرهاب والتصدي لعملية إرهابية في مطار بالي الدولي.
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CHARLOTTE GRAHAM/REX/SHUTTERSTOCK
تستعد كاسيل هوارد للاحتفال بالكريسماس بتصميمات خاصة لهدايا مغلفة بطريقة مميزة، في مدينة نورث يوركشير البريطانية.
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JANE BARLOW/ PA
نحات الثلج جاك هاكني، يضع اللمسات الأخيرة على تمثال سيعرض في مهرجان جورج ستريت، في ادنبره، حيث تظل درجة الحرارة أقل من 10 درجات دون الصفر.
معرض الصور
مسلمو الروهينجا بملاجيء الإيواء في بنغلاديش
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جولة حول العالم: فيل يرسم في بودابست واستعراض بزي تقليدي صيني في لندن
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الحياة في درجة حرارة 60 تحت الصفر
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