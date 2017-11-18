صور العالم في أسبوع

ثاندو هوبات، عارضة أزياء من جنوب أفريقيا مصابة بالمهاق، تشارك في حفل إطلاق تقويم بيريللي كالندر 2018، وأطلقت شركة إطارات السيارات الإيطالية المعروفة بيريللي، هذا التقويم السنوي لصور عارضات أزياء وجميلات طوال أشهر السنة وتهديه لبعض العملاء ولا تبيعه، وصدر لأول مرة عام 1963.