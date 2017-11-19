عزل الرئيس موغابي من زعامة الحزب الحاكم في زيمبابوي
أفادت الأنباء الواردة من زيمبابوي بأن حزب زانو بي اف الحاكم عزل الرئيس روبرت موغابي من قيادته وعين نائب الرئيس السابق ايمرسون منانغاغوا زعيما جديدا له.
وكان موغابي قد أقال منانغاغوا، في خطوة لتمهيد الطريق أمام زوجته، غريس موغابي، لتصبح رئيسة للبلاد.
وجاء قرار الحزب في اجتماع عقد صباح الأحد لتحديد مصير موغابي.
وكان زعيم قدامى محاربي حرب التحرير كريس موتسفانجوا قد أكد قبيل الاجتماع أن الحزب سيقيل موغابي من زعامة الحزب.
وهدد موتسفانجوا بحشد الجماهير ضد موغابي إذا رفض الرحيل عن السلطة.