حظر فعاليات للمثليين والمتحولين ومزدوجي الجنس في تركيا

مصدر الصورة EPA Image caption نشطاء أتراك يرسمون جداريات بألوان قوس قزح الذي يرمز للمثلية الجنسية

حظرت العاصمة التركية أنقرة العروض العامة للأفلام والمعارض التي تتعلق بقضايا المثليين جنسيا والمتحولين ومزدوجي الجنس بحجة "حساسيتها في المجتمع".

وأذكت الخطوة قلقا بالغا من لدن النشطاء الحقوقيين وحلفاء تركيا من الدول الغربية بشأن سجل الحقوق المدنية في ظل إدارة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال مكتب محافظ مدينة أنقرة :"بدءا من 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 يُحظر كل ما له حساسية في المجتمع وأي أنشطة لها صلة بالمثليين جنسيا من خلال السينما والمسرح واللجان واللقاءات الشخصية والمعارض لحين إشعار آخر في محافظتنا ترسيخا للسلام والأمن".

تأتي الخطوة بعد حظر سابق لمهرجان أفلام المثليين جنسيا الناطقة باللغة الألمانية كان من المقرر إقامته في العاصمة أنقرة، وقال المسؤولون إن تنظيمه قد يؤدي إلى التحريض على الكراهية أو يُستهدف في هجمات إرهابية.

وكان منظمو مهرجان "بينك لايف كوير فيست فور" يعتزمون عرض أربعة أفلام في دور العرض يومي 16 و 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وقالوا إن قرار السلطات التركية "يحرمنا من حقوقنا الدستورية".

وقال مكتب محافظ أنقرة في بيان إن محتوى المهرجان "قد يحرض على الكراهية والعداوة تجاه جزء من المجتمع".

وأضاف أن أجهزة الاستخبارات أشارت إلى أن "منظمات إرهابية تسعى إلى شن هجوم يستهدف الجماعات المنشقة أو أفرادا".

وتعد المثلية الجنسية غير قانونية في تركيا، غير أن نشطاء يقولون إن الكراهية المرضية للمثلية ما تزال منتشرة على واسعة النطاق.

وتشكو الجماعات المدافعة عن المثلية الجنسية من تقويض حقوقهم في ظل حكومة أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

وقالوا إنهم يتعرضون كثيرا للمضايقة والإساءة ، بينما تتقاعس السلطات عن الدفاع عن حقوقهم.

كما حظرت السلطات التركية للعام الثالث على التوالي مسيرة سنوية لزواج المثليين في اسطنبول.

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