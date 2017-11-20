تحتفل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مع زوجها الأمير فيليب يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني بالذكرى السبعين لزواجهما.
بي بي سي ترصد عبر الصور ذكرى الزواج الملكي على مدى سبعة عقود، بما في ذلك اللحظات التاريخية المهمة التي شهدا فيها أحداثا حاسمة:
الزواج الملكي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1947
ميلاد الأمير تشارلز في عام 1948 والأميرة آن في عام 1950
تتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953
الخمسينيات من القرن العشرين
الستينيات من القرن العشرين
السبعينيات من القرن العشرين
الثمانينيات من القرن العشرين
التسعينيات من القرن العشرين
القرن الحادي والعشرون
العشرية الأولى في القرن الحادي والعشرين