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تحتفل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مع زوجها الأمير فيليب يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني بالذكرى السبعين لزواجهما.

بي بي سي ترصد عبر الصور ذكرى الزواج الملكي على مدى سبعة عقود، بما في ذلك اللحظات التاريخية المهمة التي شهدا فيها أحداثا حاسمة:

الزواج الملكي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1947

مصدر الصورة PA Image caption تزوجت الأميرة إليزابيث من دوق إدنبرة في كاتدرائية ويسمنستر بالعاصمة لندن.

مصدر الصورة PA Image caption تجمعت الحشود في ساحة قصر بكنغهام لمشاهدة الزوجين اللذين حيا الحضور من الشرفة.

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ميلاد الأمير تشارلز في عام 1948 والأميرة آن في عام 1950

مصدر الصورة PA Image caption ابنهما البكر الأمير تشارلز عندما كان عمره ستة أشهر

مصدر الصورة PA Image caption الأميرة آن عُمِّدت في قصر بكنغهام في عام 1950

تتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953

مصدر الصورة PA Image caption الأميرة إليزابيث في طريقها إلى كاتدرائية ويسمنستر لتتويجها ملكة

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الخمسينيات من القرن العشرين

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مصدر الصورة PA Image caption العائلة المالكة تستمتع ببعض الترفيه

الستينيات من القرن العشرين

مصدر الصورة PA Image caption الرئيس الأمريكي جون كينيدي وزوجته جاكي في قصر بكنغهام

مصدر الصورة PA Image caption الملكة إليزابيث الثانية برفقة زوجها يحتفلان بعيد ميلادها التاسع والثلاثين ومعهما أولادهما بمن فيهم الأمير أندرو والأمير إدوارد

السبعينيات من القرن العشرين

مصدر الصورة PA Image caption الملكة إليزابيث الثانية تلتقط صورة لحصانها كولومبوس

مصدر الصورة PA Image caption الزوجان يستريحان في قصر بالمورال برفقة كلبهما تينكر

الثمانينيات من القرن العشرين

مصدر الصورة PA Image caption الملكة إليزابيث الثانية على متن يخت ملكي تلوح بديها عند مرور طائرة الكونكورد قرب جزيرة باربادوس في منطقة الكاريبي

مصدر الصورة PA Image caption زواج الأمير تشارلز والأميرة ديانا، أمير وأميرة مقاطعة ويلز

مصدر الصورة PA Image caption الملكة إليزابيث الثانية تلتقط صورة في جزر البحر الجنوبي توفالو ما بين هاواي وأستراليا

مصدر الصورة PA Image caption الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب في سور الصين العظيم في عام 1986

التسعينيات من القرن العشرين

مصدر الصورة PA Image caption الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بالعيد السبعين لميلاد البارونة ثشاتشر في عام 1995

مصدر الصورة PA Image caption الملكة إليزابيث الثانية تستعرض برفقة زوجها أكاليل الزهور التي وضعها المعزون بوفاة الأمير ديانا في عام 1997

مصدر الصورة PA Image caption الزوجان يشاركان في فعالية في مدينة برمنغهام

مصدر الصورة PA Image caption الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بالألفية الجديدة بشرب كأس من الشمبانيا

القرن الحادي والعشرون

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مصدر الصورة PA Image caption موكب الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة اليوبيل الذهبي في عام 2002

مصدر الصورة PA Image caption الملكة إليزابيث الثانية تغادر في سيارتها بعد تشييع جنازة أمها الملكة الأم في عام 2002

مصدر الصورة PA Image caption الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب يحضران حفلة موسيقية في عام 2002

مصدر الصورة PA Image caption الأمير فيليب يمسك بيد الملكة إليزابيث الثانية عند افتتاح البرلمان

مصدر الصورة PA Image caption حفلة في حديقة قصر بكنغهام

مصدر الصورة PA Image caption الملكة إليزابيث الثانية تستعرض بدلة زواجها بمناسبة الذكرى الماسية لزواجها من الأمير فيليب في عام 2007

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العشرية الأولى في القرن الحادي والعشرين

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