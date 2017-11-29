هندي يسرق 120 جهاز تلفزيون من فنادق خلال 4 أشهر

مصدر الصورة BANGALORE POLICE Image caption أفراد من شرطة مدينة بنجالور مع فاسوديف نانيا وبعض أجهزة التلفزيون التي يقال إنها سرقها

ألقت الشرطة في الهند القبض على رجل بزعم أنه سرق أكثر من 120 جهاز تلفزيون من عدد من الفنادق فى جنوبي البلاد خلال أربعة أشهر.

وقال ضابط شرطة لمراسل بي بي سي في الهند عمران قريشى إن موظفي الفنادق لم يشكوا مطلقا في فاسوديف نانيا لأنه كان ضيفا "لطيفا وحسن السلوك".

وقالت الشرطة إن نانيا كان يسجل إجراءات الدخول لدى الفندق وهو يحمل "حقيبة كبيرة نوعا ما".

وألقى القبض عليه وهو يسرق جهاز تلفزيون من أحد الفنادق في أكتوبر/تشرين الأول، وخرج بكفالة عندما اعتقل مرة أخرى.

وقالت الشرطة إنه عاد إلى السرقة في غضون أيام من مغادرة السجن.

وقال نائب مفتش الشرطة، سينغ راثور، إنه حتى لو كانت الحقيبة التي يدخل بها نانيا إلى الفندق صغيرة فإنه كان "يقيم حجم التلفزيون الموجود في الغرفة ويأتي بحقيبة جديدة".

وقال راثور: "كان يدخل الفندق ويخرج منه عدة مرات بحجج مختلفة حتى لا يدرك مسؤولو الاستقبال في الفندق وقت خروجه بالتليفزيون في المرة التي لن يعود بعدها أبدا".

وألقت الشرطة القبض على نانيا بعدما تلقت بلاغا من الرجل الذي حاول بيع أجهزة التليفزيون له.

وقد وثقت شرطة مدينة بنجالور 21 حالة سرقة ضد نانيا وتأمل أن يسجن لفترة أطول.

وستقرر المحكمة ما إذا كان يحتاج إلى تقييم نفسي.