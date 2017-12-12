لهو واضطرابات وسط الثلوج في أوروبا

  • 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017

غطت موجة من الثلوج معظم دول شمال أوروبا الاثنين وأدت إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية.

  • مطار شيفول Getty Images

    قضى المسافرون العالقون، بسبب الثلوج الكثيفة التي عطلت حركة الطيران في مطار أمستردام الرئيسي في هولندا، ليلتهم على أسرّة مخيمات بالمطار.

  • متنزه بريطاني EPA

    رجل يلهو مع كلبيه في متنزه بالعاصمة البريطانية لندن.

  • بريطانيا EPA

    أطفال يلهون بزلاجات بمنطقة هاي وايكوم القريبة من لندن.

  • مجموعة من البط Getty Images

    شخص يمارس رياضة الجري بعد انهمار الثلوج في منطقة بالقرب من العاصمة السويدية ستوكهولم.

  • كلب EPA

    وصلت موجة الطقس السيء إلى إيطاليا. والصورة لكلب يسير في شارع كساه الثلج في أوستا بشمال إيطاليا.

  • جرافة ثلوج EPA

    رجل يستخدم كاسحة جليد بشمال فرنسا.

  • الثلوج Rex Features

    تسببت الثلوج في عرقلة حركة السير في العديد من الطرق ببلدان أوروبية عدة.

  • نابولي Rex Features

    عطلت الرياح القوية رحلات العبارة من وإلى مدينة نابولي الإيطالية.

  • جنوه Rex Features

    تأثرت سواحل مدينة جنوه الإيطالية أيضا بالرياح القوية والعواصف.

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