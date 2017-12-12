لهو واضطرابات وسط الثلوج في أوروبا
غطت موجة من الثلوج معظم دول شمال أوروبا الاثنين وأدت إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية.
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قضى المسافرون العالقون، بسبب الثلوج الكثيفة التي عطلت حركة الطيران في مطار أمستردام الرئيسي في هولندا، ليلتهم على أسرّة مخيمات بالمطار.
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EPA
رجل يلهو مع كلبيه في متنزه بالعاصمة البريطانية لندن.
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EPA
أطفال يلهون بزلاجات بمنطقة هاي وايكوم القريبة من لندن.
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Getty Images
شخص يمارس رياضة الجري بعد انهمار الثلوج في منطقة بالقرب من العاصمة السويدية ستوكهولم.
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EPA
وصلت موجة الطقس السيء إلى إيطاليا. والصورة لكلب يسير في شارع كساه الثلج في أوستا بشمال إيطاليا.
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EPA
رجل يستخدم كاسحة جليد بشمال فرنسا.
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Rex Features
تسببت الثلوج في عرقلة حركة السير في العديد من الطرق ببلدان أوروبية عدة.
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Rex Features
عطلت الرياح القوية رحلات العبارة من وإلى مدينة نابولي الإيطالية.
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Rex Features
تأثرت سواحل مدينة جنوه الإيطالية أيضا بالرياح القوية والعواصف.
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