حفل زفاف الأمير هاري وميغان في التاسع عشر من مايو

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption أعلن الأمير هاري وميغان عن خطوبتهما في نوفمبر/تشرين الثاني

أعلن قصر كينستغون في بريطانيا أن الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل الأمريكية سيتزوجان يوم 19 مايو/أيار 2018.

وأكد الإثنان خطوبتهما في نوفمبر/تشرين الثاني وقالا إن حفلا دينيا سيقام في كنيسة القديس جورج بقصر ويندسور التاريخي.

ويقطع تاريخ زواجهما الذي يأتي يوم السبت مع التقاليد الملكية التي تقتضي الزواج خلال أيام الأسبوع إذ تزوجت الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس في حين تزوج دوق كامبريدج يوم الجمعة.

وسيقام الزواج في اليوم نفسه الذي تقام فيه المباراة النهائية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم علما بأن الأمير وليام يحضر عادة هذه المباراة بصفته رئيس الاتحاد. 18.

لكن متحدثا باسم الاتحاد قال إنه سعيد لزواج الأمير وميغان.

وعقدا الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان خطوبتهما الرسمية في 1 ديسمبر/كانون الأول.وستتكلف العائلة الملكية بتكاليف زواجهما بما في ذلك الحفل الديني، والموسيقى، والورود، ومراسم الاستقبال.

وستُعمد ماركل في كنيسة إنجلترا قبل حفل الزواج. وأعلن قصر كينستغون أنهما سيقضيان أعياد عيد الميلاد مع الملكة.

مشوار حياة ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري

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الأمير هاري سيتزوج صديقته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل

وشارك الأمير هاري في عرض الملكة في أكاديمية ساندهيرست في وقت سابق الجمعة أي بعد 11 عاما من تخرجه من نفس الأكاديمية العسكرية.

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وقال مراسل الشؤون الملكية في بي بي سي، نيكولاس ويتشل إن "اختيار السبت شيء غير عادي لكنه لا يشكل سابقة" وسيتيح الفرصة للناس حتى يذهبوا إلى قصر ويندسور والمشاركة في الاحتفالات.

وأضاف المتحدث "في ظل مشاركة الملايين في المناسبتين سواء في الداخل أو في أنحاء مختلفة من العالم، فإنه سيكون يوما للاحتفال."

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مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption صمم الأمير هاري بنفسه خاتم الخطوبة الذي يضم ماستين كانتا للراحلة ديانا، أم الأمير