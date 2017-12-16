صور الأخبار: جمل يخضع لجراحة في دبي و"قوات العاصفة" تصل إلى لندن
اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية، التي التقطت حول العالم خلال الأسبوع الماضي.
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Clodagh Kilcoyne/ Reuters
احتفالا باليوم السنوي لسترات عيد الميلاد في بريطانيا، الذي تنظم فيه عادة حملة لجمع التبرعات لصالح منظمة أنقذوا الأطفال، أقيمت تماثيل شمعية لرئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون، وهما يرتديان سترة واحدة لعيد الميلاد، تحمل شعار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وذلك في متحف "مدام توسو" للشمع في لندن.
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Satish Kumar/ Reuters
جمل يخضع لعملية جراحية في قدمه، بمستشفى دبي للإبل في دولة الإمارات العربية المتحدة. افتتح المستشفى عام 1990، وهو مزود بأجهزة فحص بأشعة إكس وموجات فوق صوتية وغرف عمليات.
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Hannah McKay/ Reuters
ممثلون يرتدون زي قوات العاصفة يصلون إلى مكان العرض الأول، من آخر سلسلة أفلام حرب النجوم بعنوان "الجيداي الأخير"، وذلك في قاعة ألبرت الملكية في وسط لندن.
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Daniel Leal-Olivas/ Getty Images
ذوو الضحايا الذين لقوا حتفهم في حريق برج غرينفل في لندن يغادرون قداسا، أقيم في كاتدرائية سانت بول في وسط العاصمة البريطانية، لتأبين الضحايا. أقيم التأبين، الذي شارك فيه ممثلون عن مختلف الأديان، بمناسبة مرور ستة أشهر، على اندلاع حريق البرج، الذي قتل فيه 71 شخصا.
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Amit Dave/ Reuters
امرأة مسنة حُملت في بطانية، بعد أن أدلت بصوتها بأحد مراكز الاقتراع بمدينة أحمد آباد، وذلك في المرحلة الأخيرة من انتخابات برلمان ولاية جوجارات، في الهند.
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DAVID CROSLING/ EPA
شخص يرتدي زي بابا نويل يسبح وسط القروش، داخل حوض للسمك، في مدينة ميلبورن بأستراليا.
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HERIKA MARTINEZ/ AFP
روجيلو يعطي مريم خاتم الزواج، حيث تزوجا عند الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك. وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اجتمعت العائلات، التي فرقتها الحدود، لمدة ثلاث دقائق عند الجدار الذي يفصل بين حديقة سويداد خواريز بالمكسيك وحديقة صنلاند في نيومكسيكو، بالولايات المتحدة.
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Nick Potts/ PA
استيقظت مناطق من بريطانيا على غطاء من الثلج الأحد الماضي، كما يظهر هنا في قرية شروبشاير في أيرونبريدج.
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HOW HWEE YOUNG/ EPA
حضرت جماهير غفيرة من الشعب الصيني إحياء ذكرى ضحايا مذبحة نانجينغ، في إقليم جيانغسو. وصادف يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري الذكرى الثمانين للمذبحة، التي ارتكبتها القوات اليابانية، وتقول الصين إن أكثر من 300 ألف صيني قتلوا خلالها.
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TIZIANA FABI/ AFP
توماس درسن من ألمانيا ينافس في بطولة كأس العالم للتزلج على جبال الألب، وذلك في فال غاردينا في جبال الألب الإيطالية.
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Edgar Su/ Reuters
مارو، وهو بطريق ملكي صغير سنه شهران، ينظر إلى بطريق بالغ في حديقة جورونغ للطيور في سنغافورة. مارو هو أول فقس ناجح في الحديقة، منذ نحو عقد من الزمان.
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Jane Barlow/ PA
السيدة كيزيا دغديل، عضو البرلمان الاسكتلندي، تجلس في الغرفة الرئيسية بالبرلمان، بعد عودتها من أستراليا، حيث ظهرت في برنامج "أنا شخصية شهيرة". ورغم تلقيها تحذيرا من الظهور في البرنامج، استطاعت دغديل الإفلات من قرار الإيقاف الذي فرضه عليها قادة حزبها.
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