ذوو الضحايا الذين لقوا حتفهم في حريق برج غرينفل في لندن يغادرون قداسا، أقيم في كاتدرائية سانت بول في وسط العاصمة البريطانية، لتأبين الضحايا. أقيم التأبين، الذي شارك فيه ممثلون عن مختلف الأديان، بمناسبة مرور ستة أشهر، على اندلاع حريق البرج، الذي قتل فيه 71 شخصا.