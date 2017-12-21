عام 2017 بعيون المصورين الصحفيين

  • 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017

كيف يمكن أن تلخص عاما عبر الصور فقط؟ كين مينارديس، نائب رئيس وكالة غيتي للصور، اختار مجموعة من أفضل الصور التي التقطها مصوروه، ويشرح كيف تلخص تلك الصور عام 2017، من وجهة نظره.

  • أماندا أنيسيموفا Al Bello/ Getty Images

    في ولاية فلوريدا الأمريكية، أماندا أنيسيموفا ترد كرة إلى تايلور تاونسند، خلال بطولة ميامي المفتوحة للتنس. إذا كنت ترغب في تعليم شخص ما كيف يلتقط صورة لضربة كرة براحة اليد، وكيف يوضحها وينفذها بشكل صحيح، فإن هذه الصورة ستكون في كتيب الإرشادات. الصورة التقطت من جانب "آل بيللو" المتخصص في تصوير الأحداث الرياضية منذ سنوات.

  • ليوناردو دي كابريو والممثلة إيما ستون Christopher Polk/ Getty Images

    هناك ثلاثة مصورين فقط يسمح لهم بالدخول إلى الكواليس، في حفل توزيع جوائز أوسكار. من بين هؤلاء المصور كريستوفر بولك الذي صور هذه اللحظة الخاصة جدا، بين ليوناردو دي كابريو والممثلة إيما ستون، بعد فوزها بإحدى جوائز الأوسكار.

  • لاجئون من الروهينغيا يحتشدون حول شاحنة توزع مساعدات غذائية Kevin Frayer/ Getty Images

    في مدينة كوكس بازار في بنغلاديش، يصيح أحد الأطفال من اللاجئين الروهينجا طلبا للغذاء، خلال تسلقه شاحنة توزع مساعدات. الصورة التقطت من جانب "كيفن فراير"، الذي جعل الطفل في وسط الصورة للتأكيد على مأساوية الوضع.

  • أحد راكبي الأمواج يسقط عن لوح التزلج Ryan Pierse/ Getty Images

    على شاطئ بوندي الشهير بمدينة سيدني الأسترالية، التقط المصور ريان بيرس لحظة سقوط أحد راكبي الأمواج من على لوح التزلج.

  • أشخاص يشتبكون مع بعضهم البعض Chip Somodevilla/ Getty Images

    يمينيون أمريكيون يشتبكون مع متظاهرين مناهضين لليمين، في شارلوتسفيل في ولاية فيرجينيا الأمريكية. في هذا الموقف عرض المصور "شيب سومودفيللا" نفسه للخطر، من أجل التقاط هذه الصورة عن قرب.

  • مشهد من مباراة لرياضة هوكي الجليد Bruce Bennett/ Getty Images

    باتريك هورنكفيست، من فريق بيتسبرغ بينغوينز لهوكي الجليد، يسجل ضد كوري شنايدر من فريق نيوجيرسي ديفلز، في مدينة نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأمريكية. في هذه الصورة التقط بروس بينيت لحظة فائقة الأهمية في نتيجة المباراة، ومشهدا لن يراه المشاهدون على التلفاز، حيث وضع بروس كاميرا عن بعد في المرمى، التقطت هذه الصورة في اللحظة المناسبة تماما.

  • مغنية تبكي على المسرح Kevin Mazur/ Getty Images

    صناعة الترفيه يمكن أن تكون متقلبة تماما، لكن حفل "وان لاف مانشستر" الخيري، الذي أقيم تضامنا مع ضحايا هجوم إرهابي، استهدف قاعة مانشستر أرينا للحفلات في مايو/ أيار الماضي، كان بمثابة لحظة جسدت تلك الصناعة في أفضل حالاتها. التقط الصورة كيفن مازور.

  • عروس تلتقط صورة ذاتية مع صديقاتها Jes Aznar/ Getty Images

    في ضواحي مدينة ماراوي في الفلبين، تلتقط العروس كاتي مالانغ ميكونوغ صورة ذاتية "سيلفي" مع صديقاتها. وتخضع مدينة مارواي جزئيا لسيطرة مسلحين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية، منذ هجوم شنوه عليها في مايو/ أيار الماضي. وتبدو الصورة التي التقطها جيس أزنار تشبه اللوحة المرسومة، كما أن فعل التقاط الصورة الذاتية يظهر الطابع الإنساني المشترك بين البشر، بمن فيهم أولئك الذين يعشيون في مناطق النزاعات.

  • أشخاص يفرون وآخرون يختبأون من إطلاق النار David Becker/ Getty Images

    كان المصور ديفيد بيكر يغطي المهرجان السنوي لموسيقى الريف الأمريكية، المعروف باسم Route 91 Harvest، الذي يقام في ولاية نيفادا. لكن حينما اندلع إطلاق نار حول اهتمامه سريعا، ليرصد بكاميرته هذه المأساة المرعبة.

  • المغنية ريانا وسط حشد خلال مهرجان كان السينمائي Tristan Fewings/ Getty Images

    المغنية ريانا تحضر عرضا في مهرجان كان السينمائي. هذه الصورة ربما تكون قد التقطت من جانب مئات المصورين، لكن الطريقة، التي استخدم بها المصور تريستان فيوينغز انعكاس الضوء على السجادة الحمراء، كانت رائعة لدرجة لا تصدق، وأخرجت هذا الشكل الرائع.

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