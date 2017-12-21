عام 2017 بعيون المصورين الصحفيين

باتريك هورنكفيست، من فريق بيتسبرغ بينغوينز لهوكي الجليد، يسجل ضد كوري شنايدر من فريق نيوجيرسي ديفلز، في مدينة نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأمريكية. في هذه الصورة التقط بروس بينيت لحظة فائقة الأهمية في نتيجة المباراة، ومشهدا لن يراه المشاهدون على التلفاز، حيث وضع بروس كاميرا عن بعد في المرمى، التقطت هذه الصورة في اللحظة المناسبة تماما.