أفريقيا: أفضل الصور الملتقطة خلال أسبوع

  • 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017

أفضل الصور التي التقطت في أفريقيا خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول 2017:

مصدر الصورة AFP
Image caption غطاس يرتدي ملابس بابا نويل يطعم سمكة الراي اللاسعة خلال عرض نُظم يوم الثلاثاء في حوض سمك في مدينة دربان بجنوب أفريقيا.
مصدر الصورة EPA
Image caption فريق كرة القدم لمبتوري السيقان يلعب أول مباراة له في القاهرة السبت على أمل أن يتمكن ذات يوم من الوصول لكأس العالم.
مصدر الصورة AFP
Image caption مراهق من كينيا ينتمي إلى إثنية الماساي (مجموعة عرقية نيلية وشبه رحل تتمركز في كينيا وشمال تنزانيا) يخرج من الغابة الأربعاء عقب حفل ختانه للاحتفاء بانتقاله إلى مرحلة البلوغ.
مصدر الصورة AFP
Image caption مراهقون يرتدون ملابس تقليدية، ويمشون باتجاه القائمين على الحفل لتلقي البركات.
مصدر الصورة AFP
Image caption عارضة الأزياء التشادية، بريغيت تانيغ، ترتدي ملابس على شكل وردة خلال معرض الجمعة في مدينة أبيدجان بساحل العاج.
مصدر الصورة EPA
Image caption وفي اليوم ذاته، قدمت ممثلات من جورجيا مسرحية الأخوات الثلاث للكاتب المسرحي الروسي أنطون تشيخوف عرضا بمدينة تونس العاصمة.
مصدر الصورة AFP
Image caption فتيات يلعبن الكرة الطائرة في مخيم للاجئين بالمنطقة الصومالية بإثيوبيا.
مصدر الصورة AFP
Image caption خريجو الكليات العسكرية الليبية يقدمون عرضا خلال حفل التخرج الاثنين في الأكاديمية العسكرية بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.
مصدر الصورة EPA
Image caption وفي اليوم ذاته بزيمبابوي، يعلق أحد العمال التبغ من أجل أن يجف بعد قطف نبتته.
مصدر الصورة AFP
Image caption رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما يغني الأربعاء لآخر مرة بصفته زعيما لحزب المؤتمر الوطني الحاكم قبل أن يتنحى.
مصدر الصورة AFP
Image caption زُيِّنت الشوارع بأضواء متلألئة في العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، الاثنين استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد.

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