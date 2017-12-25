روسيا: منع المعارض أليكسي نافالني من خوض انتخابات الرئاسة

مصدر الصورة AFP Image caption أليكسي نافالني

مُنِع المعارض الروسي أليكسي نافالني من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.

وقالت اللجنة الانتخابية المركزية إن نافالني غير مؤهل لخوض التنافس الانتخابي بسبب إدانته بالفساد.

لكنه يقول إن هذه الإدانة أملتها دوافع سياسية.

وحث نافالني أنصاره على مقاطعة التصويت المقرر في مارس/آذار المقبل.

ويُنظر إلى نافالني البالغ من العمر 41 عاما على أنه المرشح الوحيد الذي له فرصة تحدي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين .

ويسعى بوتين لفترة رئاسية رابعة ليكون أطول زعيم روسي منذ جوزيف ستالين.

وحُكِم على نافالني المعروف بحملته المناهضة للفساد واحتجاجاته ضد بوتين، بخمس سنوات مع وقف التنفيذ بعد اتهامه بالاختلاس.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية، إيلا بامفيلوفا، إنها تطبق القانون الذي ينص على أن نافالني غير مؤهل لخوض الانتخابات.

ورفض 12 من مجموع 13 عضوا في اللجنة الانتخابية الطلب الذي تقدم به نافالني إذ امتنع عضو عن التصويت قائلا إن هناك تضاربا في المصالح.

وقال نافالني ردا على قرار اللجنة "نعلن عن إضراب الناخبين. الإجراء الذي استدعينا للمشاركة فيه ليس انتخابات. بوتين فقط والمرشحون الذين يختارهم بشكل شخصي أي أولئك الذين لا يشكلون أي تهديد له سيشاركون في الانتخابات".

وأضاف قائلا إنه سيستأنف قرار اللجنة لدى المحكمة الدستورية الروسية، حسب وكالة إنترفاكس.