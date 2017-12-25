احتفالات عيد الميلاد حول العالم
صور للاحتفالات بمناسبة عيد الميلاد حول العالم.
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EPA
مسيحيون ومسيحيات في مدينة بغداد يتبادلون الحلوى.
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Reuters
فتيات مسيحيات من السريان يحضرن قداسا في مدينة ديار بكر بتركيا.
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Reuters
مسيحيون باكستانيون يحضرون قداسا في مدينة لاهور بمناسبة عيد الميلاد.
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Reuters
سكان برلين يغطسون في بحيرة احتفالا بعيد الميلاد.
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EPA
إسبان في مدينة خرونا يتأهبون للقفز في النهر.
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AFP
سكان من مدينة برشلونة بملابس بابا نويل يقفزون في ماء البحر.
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PA
محطة يوستون لمترو الأنفاق في لندن تفتح أبوابها بهدف السماح لمتطوعين بتسليم طعام مجاني لمن يعيشون بلا مأوى.
معرض الصور
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