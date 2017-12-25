احتفالات عيد الميلاد حول العالم

  • 25 ديسمبر/ كانون الأول 2017

صور للاحتفالات بمناسبة عيد الميلاد حول العالم.

  • مسيحيون ومسيحيات في مدينة بغداد يتبادلون الحلوى. EPA

    مسيحيون ومسيحيات في مدينة بغداد يتبادلون الحلوى.

  • فتيات مسيحيات من السريان يحضرن قداسا في مدينة ديار بكر بتركيا. Reuters

    فتيات مسيحيات من السريان يحضرن قداسا في مدينة ديار بكر بتركيا.

  • مسيحيون باكستانيون يحضرون قداسا في مدينة لاهور بمناسبة عيد الميلاد. Reuters

    مسيحيون باكستانيون يحضرون قداسا في مدينة لاهور بمناسبة عيد الميلاد.

  • سكان برلين يغطسون في بحيرة احتفالا بعيد الميلاد. Reuters

    سكان برلين يغطسون في بحيرة احتفالا بعيد الميلاد.

  • إسبان في مدينة خرونا يتأهبون للقفز في النهر. EPA

    إسبان في مدينة خرونا يتأهبون للقفز في النهر.

  • سكان من مدينة برشلونة بملابس بابا نويل يقفزون في ماء البحر. AFP

    سكان من مدينة برشلونة بملابس بابا نويل يقفزون في ماء البحر.

  • محطة يوستون لمترو الأنفاق في لندن تفتح أبوابها بهدف السماح لمتطوعين بتسليم طعام مجاني لمن يعيشون بلا مأوى. PA

    محطة يوستون لمترو الأنفاق في لندن تفتح أبوابها بهدف السماح لمتطوعين بتسليم طعام مجاني لمن يعيشون بلا مأوى.

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