مصدر الصورة PLUMMER FAMILY Image caption ألقى القبض على لورا بلامر في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي

قضت محكمة مصرية بمعاقبة امرأة بريطانية بالحبس ثلاث سنوات بعد إداتنها بتهريب أقراص مخدرة خلال رحلتها من مطار مانشستر إلى مطار الغردقة بمصر.

وألقى القبض على لورا بلامر، 33 عاما، وبحوزتها 300 قرص من عقار الترامادول المسجل بقائمة المواد المخدرة والمحظورة فى مصر، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وزعمت بلامر أنها جلبت أقراص الترامادول، التي يسمح بتداولها في المملكة المتحدة بوصفة طبية، لصديقها المصري لكي يستخدمها لعلاج آلام الظهر.

مصدر الصورة FACEBOOK Image caption زعمت بلامر أنها جلبت أقراص الترامادول لصديقها المصري عمر كابو

وأشارت بلامر إلى أنها لم تكن تعلم بأن العقار محظور فى مصر.

وقالت عائلتها إن محاميها قد قدم استئنافا فوريا للحكم.

وقال محمد عثمان لبي بي سي إن الحكم يتضمن غرامة مائة ألف جنية مصري.

و قالت المتهمة فور القبض عليها، فى شهر أكتوبر الماضى، بأنها جلبت أقراص الترامادول ، بهدف توصيلها لأحد أصدقائها المصريين المقيمين بالغردقة.

وقالت شقيقتها، راشيل، إن الحكم قد "دمر" والدتها، روبرتا سينكلير.

"لا تستحق ذلك"

وكان قد قُبض على بلامر لدى وصولها إلى منتجع الغردقة على البحر الأحمر لقضاء عطلة، كما قالت، مع صديقها عمر كابو.

وقالت شقيقتها راشيل: "من الواضح أن أمي قد دُمرت. إنها هناك (في مصر)".

ولم يتحدد بعد موعد نظر طلب الاستئناف على الحكم الصادر بسجن لورا.

مصدر الصورة RACHEL PLUMMER Image caption قالت بلامر إنها لم تكن تعلم بأن العقار محظور من التداول فى مصر

وأضافت راشيل: "نأمل فقط أن يُخفف الحكم، حتى لو لنصف هذه المدة. أي شيء أقل من ثلاث سنوات، فهي لا تستحق ذلك".

وقال كارل تيرنر، نائب عن منطقة هال إيست التي تعيش فيها لورا، إن قرار المحكمة كان "مدمرا" بالنسبة لها ولعائلتها.

وأضاف: "لورا سوف تكون مدمرة تماما. إنها لم تكن على ما يرام في الآونة الأخيرة، ولا تنام جيدا وتشعر بقلق شديد".

وقال تيرنر إن بلامر كانت ساذجة، لكنها "لطيفة وصادقة وتعمل بجد".

وأضاف: "كانت في طريقها لزيارة شريكها في مصر، وأخذت معها ما كانت تعتقد أنه مسكن للألم، ولا شيء أكثر من ذلك".

وتابع: "من الواضح أنها مادة محظورة، ورغم أنه يتعين علينا احترام قوانين الدول الأخرى، يجب أن يكون هناك حس سليم ونزاهة أيضا".

يذكر أن عقار الترامادول مسجل بقائمة المواد المخدرة والممنوعة من التداول فى مصر بينما يتم تداوله في بريطانيا بناء على وصفة من الطبيب.