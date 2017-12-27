مختارات لصور خلدت أحداثا بارزة في 2017

  • 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017

مختارات لصور خلدت أحداثا بارزة في 2017

  • احتفال أهالي زيمبابوي بعد استقالة الرئيس روبرت موغابي، ووضع حد لـ 37 عاما من الحكم Mike Hutchings/REUTERS

    احتفال أهالي زيمبابوي بعد استقالة الرئيس روبرت موغابي، ووضع حد لـ 37 عاما من الحكم

  • الممثلة الأمريكية روز ماكغوان ترفع قبضتها اليسرى LIANNE MILTON/ PANOS

    الممثلة الأمريكية روز ماكغوان ترفع قبضتها اليسرى عالياً بعد خطابها في مؤتمر النساء في ديترويت، في إشارة للصمود بعد توجيهها الاتهام للمنتج هارفي واينستين بالتحرش الجنسي

  • شابة تجوب بين شواهد القبور في مقبرة محلية احتفالا بيوم الموتى. وأطلقت الطائرات الورقية الملونة لتخويف الأرواح الشريرة حتى يتمكن الموتى من التمتع بزيارة أقاربهم LIANNE MILTON/ PANOS

    غواتيمالا: شابة تجوب بين شواهد القبور في مقبرة محلية احتفالا بيوم الموتى. وأطلقت الطائرات الورقية الملونة لتخويف الأرواح الشريرة حتى يتمكن الموتى من التمتع بزيارة أقاربهم

  • الحداد على ملك تايلند الراحل بوميبول أدولياديج. Paula Bronstein/ Getty Images

    في منتصف ليل 29 أكتوبر / تشرين الأول انتهت فترة الحداد التي استمرت عاما كاملا، على ملك تايلند الراحل بوميبول أدولياديج. الذي مات في سن 88 بعد 70 عاما من الحكم

  • المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني Thomas Peter/ Reuters

    في بكين، حدد المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني من يحكم البلاد ويوجه سياساتها للفترة القادمة. وظل الرئيس تشي جين بينغ، رئيسا للحزب لمدة خمس سنوات على الأقل، حتى انعقاد المؤتمر القادم

  • زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون KCNA/ Reuters

    في شهر سبتمبر / أيلول، راقب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إطلاق صاروخ باليستي من طراز هواسونغ - 12

  • الدفاع المدني الإسباني يسحب المتظاهرين خارج مركز الاقتراع في برشلونة يوم اجراء استفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا Susana Vera/ Reuters

    الدفاع المدني الإسباني يسحب المتظاهرين خارج مركز الاقتراع في برشلونة يوم اجراء استفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا

  • مصورون يساعدون امرأة من أقلية الروهينجا المسلمة على الخروج من نهر ناف، بعد رحلة العبور الشاقة من ميانمار إلى بنغلاديش Hannah McKay/ Reuters

    مصورون يساعدون امرأة من أقلية الروهينجا المسلمة على الخروج من نهر ناف، بعد رحلة العبور الشاقة من ميانمار إلى بنغلاديش

  • كسوف الشمس MONICA M. DAVEY/ EPA

    في 21 أغسطس / آب، شهد أكثر من سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة أول كسوف كلي للشمس، يعبر قارة أمريكا الشمالية من المحيط إلى المحيط منذ عام 1918.

  • بركان جبل ايتنا في إيطاليا Antonio Parrinello/REUTERS

    بركان جبل ايتنا في إيطاليا، الذي يعد أعلى البراكين ارتفاعا وأكثرها نشاطا في أوروبا، قذف حمما بركانية حين ثار في جزيرة صقلية في فبراير / شباط

  • أطفال يتنكرون كشخصية تشارلي تشابلن LAURENT GILLIERON/ EPA

    في ذكرى رحيل تشارلي تشابلن أرتدى أكثر من 600 شخص ملابسه في بلدة كورسييه سور فيفي السويسرية، حيث توفي تشابلن

  • في جنوب غرب فرنسا، انقض نسر ذهبي على طائرة بدون طيار في الهواء أثناء تدريبات عسكرية في قاعدة مونت-دي-مارسان الجوية. Regis Duvignau/ Reuters

    في جنوب غرب فرنسا، انقض نسر ذهبي على طائرة بدون طيار في الهواء أثناء تدريبات عسكرية في قاعدة مونت-دي-مارسان الجوية

  • مسيرة لدعم النساء Lucy Nicholson/ Reuters

    مسيرة لدعم النساء في واشنطن، وقد نظمت أكثر من 600 مسيرة لتسليط الضوء على حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم في أول يوم لرئاسة دونالد ترامب لأمريكا

  • الرئيس ترامب يؤدي اليمين الدستورية Alex Wong/Getty Images

    في 20 يناير / كانون الثاني، أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس 45 للولايات المتحدة في العاصمة واشنطن.

  • فراشة حطت على أنف لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال LUKAS COCH/ EPA

    فراشة حطت على أنف الإسباني رافاييل نادال خلال مباراة ربع النهائي للرجال ضد الكندي ميلوس راونيك، في بطولة استراليا المفتوحة الكبرى للتنس (غراند سلام)

  • تعميد مسيحي أرثوذكسي إريتري، خلال عيد الغطاس، في موقع معمودية قصر اليهود على الضفة الغربية لنهر الأردن ABIR SULTAN/ EPA

    تعميد مسيحي أرثوذكسي إريتري، خلال عيد الغطاس، في موقع معمودية قصر اليهود على الضفة الغربية لنهر الأردن. الموقع هو المكان الذي يعتقد المسيحيون أن يوحنا المعمدان، عمد فيه المسيح