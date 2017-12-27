مختارات لصور خلدت أحداثا بارزة في 2017

في 21 أغسطس / آب، شهد أكثر من سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة أول كسوف كلي للشمس، يعبر قارة أمريكا الشمالية من المحيط إلى المحيط منذ عام 1918.