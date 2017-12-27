مختارات لصور خلدت أحداثا بارزة في 2017
مختارات لصور خلدت أحداثا بارزة في 2017
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Mike Hutchings/REUTERS
احتفال أهالي زيمبابوي بعد استقالة الرئيس روبرت موغابي، ووضع حد لـ 37 عاما من الحكم
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LIANNE MILTON/ PANOS
الممثلة الأمريكية روز ماكغوان ترفع قبضتها اليسرى عالياً بعد خطابها في مؤتمر النساء في ديترويت، في إشارة للصمود بعد توجيهها الاتهام للمنتج هارفي واينستين بالتحرش الجنسي
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LIANNE MILTON/ PANOS
غواتيمالا: شابة تجوب بين شواهد القبور في مقبرة محلية احتفالا بيوم الموتى. وأطلقت الطائرات الورقية الملونة لتخويف الأرواح الشريرة حتى يتمكن الموتى من التمتع بزيارة أقاربهم
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Paula Bronstein/ Getty Images
في منتصف ليل 29 أكتوبر / تشرين الأول انتهت فترة الحداد التي استمرت عاما كاملا، على ملك تايلند الراحل بوميبول أدولياديج. الذي مات في سن 88 بعد 70 عاما من الحكم
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Thomas Peter/ Reuters
في بكين، حدد المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني من يحكم البلاد ويوجه سياساتها للفترة القادمة. وظل الرئيس تشي جين بينغ، رئيسا للحزب لمدة خمس سنوات على الأقل، حتى انعقاد المؤتمر القادم
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KCNA/ Reuters
في شهر سبتمبر / أيلول، راقب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إطلاق صاروخ باليستي من طراز هواسونغ - 12
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Susana Vera/ Reuters
الدفاع المدني الإسباني يسحب المتظاهرين خارج مركز الاقتراع في برشلونة يوم اجراء استفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا
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Hannah McKay/ Reuters
مصورون يساعدون امرأة من أقلية الروهينجا المسلمة على الخروج من نهر ناف، بعد رحلة العبور الشاقة من ميانمار إلى بنغلاديش
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MONICA M. DAVEY/ EPA
في 21 أغسطس / آب، شهد أكثر من سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة أول كسوف كلي للشمس، يعبر قارة أمريكا الشمالية من المحيط إلى المحيط منذ عام 1918.
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Antonio Parrinello/REUTERS
بركان جبل ايتنا في إيطاليا، الذي يعد أعلى البراكين ارتفاعا وأكثرها نشاطا في أوروبا، قذف حمما بركانية حين ثار في جزيرة صقلية في فبراير / شباط
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LAURENT GILLIERON/ EPA
في ذكرى رحيل تشارلي تشابلن أرتدى أكثر من 600 شخص ملابسه في بلدة كورسييه سور فيفي السويسرية، حيث توفي تشابلن
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Regis Duvignau/ Reuters
في جنوب غرب فرنسا، انقض نسر ذهبي على طائرة بدون طيار في الهواء أثناء تدريبات عسكرية في قاعدة مونت-دي-مارسان الجوية
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Lucy Nicholson/ Reuters
مسيرة لدعم النساء في واشنطن، وقد نظمت أكثر من 600 مسيرة لتسليط الضوء على حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم في أول يوم لرئاسة دونالد ترامب لأمريكا
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Alex Wong/Getty Images
في 20 يناير / كانون الثاني، أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس 45 للولايات المتحدة في العاصمة واشنطن.
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LUKAS COCH/ EPA
فراشة حطت على أنف الإسباني رافاييل نادال خلال مباراة ربع النهائي للرجال ضد الكندي ميلوس راونيك، في بطولة استراليا المفتوحة الكبرى للتنس (غراند سلام)
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ABIR SULTAN/ EPA
تعميد مسيحي أرثوذكسي إريتري، خلال عيد الغطاس، في موقع معمودية قصر اليهود على الضفة الغربية لنهر الأردن. الموقع هو المكان الذي يعتقد المسيحيون أن يوحنا المعمدان، عمد فيه المسيح
معرض الصور
احتفالات عيد الميلاد حول العالم
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مسيحيو الموصل يحتفلون بعيد الميلاد
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