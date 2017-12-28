جورج ويا يفوز برئاسة ليبيريا

مصدر الصورة Reuters Image caption ويا يعتبر من أفضل اللاعبين الأفارقة في التاريخ

فاز نجم كرة القدم السابق جورج ويا، البالغ من العمر 51 عاما، في الانتخابات الرئاسية الليبيرية.

ويعتبر ويا من أفضل اللاعبين الأفارقة في التاريخ، وذلك بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم في عام 1995.

من هو جورج ويا رئيس ليبيريا الجديد؟

وكان ويا قد خاض الانتخابات الرئاسية عام 2005 ووصل فيها إلى جولة الإعادة أمام إلين جونسون سيرليف ولكنه خسرها وبفارق كبير.

وسيخلف سيرليف التي تغادر الرئاسة الشهر المقبل. وينتظر أن يصبح ذلك أول انتقال ديمقراطي في تاريخ ليبيريا خلال أكثر من 70 عاما.