أرقام ملفتة تلخص عام 2017

إحدى طرق شرح الأحداث، التي جرت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، هي البحث عن الأرقام التي قد لا يكون كل الأشخاص على دراية بها. هذا ما جعلنا نعد هذه التشكيلة من الأرقام الملفتة.

37993 صاروخا

عدد الصواريخ والقنابل التي أسقطها التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، على سوريا والعراق، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لكن هذا القصف أسفر، إلى جانب قتال من قوات أخرى على الأرض، عن طرد تنظيم الدولة الإسلامية من معظم المناطق، التي كانوا يسيطرون عليها في سوريا والعراق.

127 بركانا

عدد البراكين التي نشطت في أندونيسيا، البلد الذي يحوي أكبر عدد من البراكين في العالم. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، اندلع بركان جبل أغونغ، وأجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح عن منازلهم.

1.7 مليون شخص

استخدموا وسم أنا أيضا #metoo على موقع تويتر، للتعبير عن رفضهم للانتهاكات الجنسية، في أعقاب فضيحة هوليوود التي تورط فيها قطب إنتاج الأفلام هارفي واينستين، وفقا لعدد من التقارير. وشاركت نساء من 85 دولة في هذه الحملة.

لا إدانة

صفر هو عدد المرات التي أدانت فيها صراحة الحائزة على جائزة نوبل للسلام والحاكمة الفعلية للدولة ميانمار، أونغ سان سوكي، العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ذلك البلد، على الرغم من مطالبات المجتمع الدولي لها بذلك مرارا، بما في ذلك التماس من حائزين آخرين على جائزة نوبل.ووفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، فإن 6000 شخص على الأقل من الروهينجا قتلوا، خلال عام 2017.

812 ملعب كرة قدم

تتسع مساحة الجبل الجليدي A68 ، الذي انفصل عن نهر "لارسين سي" الجليدي في القارة القطبية الجنوبية في يوليو/ تموز الماضي، لاستضافة كل المباريات، التي ستقام خلال كأس العالم المقبلة لكرة القدم، في وقت واحد. ووفقا لعلماء فإن هذه العملية الطبيعية ربما تكون قد تسارعت، بسبب الاحتباس الحراري لكوكب الأرض.

44 سيجارة يوميا

وفقا لخبراء في مجال الصحة، فإن هذا هو العدد المكافئ من السجائر، التي "دخنها" سكان نيودلهي عبر تنفسهم هواء المدنية الملوث، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتضم الهند عشر مدن، من بين العشرين مدينة الأكثر تلوثا في العالم، من ناحية جودة الهواء.

1600%

اقتربت قيمة عملة البيتكوين الافتراضية من 20 ألف دولار، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، وسجلت متوسط نمو سنوي بنحو 1600 في المئة، مقارنة بقيمتها في عام 2016.

60 مليون حوض سباحة أوليمبي

أسقط الإعصار هارفي 150 تريليون لتر من المياه، فوق الولايات المتحدة، في أغسطس/ آب، ونالت مدينتا هيوستن وتكساس النصيب الأكبر من العاصفة. وتكفي كمية المياه تلك لملء 60 مليون حوض سباحة أوليمبي، وفق المقاييس الرسمية، وهي 50 مترا للطول، و25 مترا للعرض وعمق مترين.

17 شخصا

عدد المشاهير الذين توفوا خلال عام 2017، (حتى يوم 22 ديسمبر/ كانون أول)، ما يجعله العام الأسوأ بالنسبة للمشاهير، وذلك وفقا لموقع Deathlist.net، وهو موقع متخصص في نعي المشاهير.

ومن بين المشاهير الذين ماتوا خلال العام هيو هيفنر، مؤسس مجلة بلاي بوي، والكوميديان جيري لويس، والملياردير ديفيد روكفيلر.

3 في المئة

أظهر استطلاع دولي، أجرته وكالة "أوراسيا بول" للاستشارات السياسية، أن الرئيس البرازيلي ميشال تامر يحظى بتأييد 3 في المئة فقط من المستطلعة آرائهم في البرازيل، وهي أقل نسبة في الدول التي شملها المسح. وعلى الرغم من أن استطلاع أحدث، أجري في البرازيل، رفع تلك النسبة إلى 6 في المئة، إلا أنه لم ينقله من موقعه في آخر القائمة.

الرسوم التوضيحية من إعداد: إسماعيل منير