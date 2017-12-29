بريطانيا في 2017

الأمير فيليب التقى مع قوات المارينز الملكية في ظهوره الأخير منفردا قبل تقاعده من الواجبات العامة في 2 أغسطس/ آب. وقال قصر باكنغهام إن الدوق، البالغ من العمر 96 عاما، قد يستمر فى حضور بعض المناسبات مع الملكة.