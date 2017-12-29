بريطانيا في 2017
مجموعة مختارة من أجمل الصور التي التقطت في بريطانيا عام 2017، وتجسد أحداثا ومواقف واحتفاليات وهجمات شهدتها مختلف المدن البريطانية على مدار العام.
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JACK TAYLOR/ GETTY IMAGES
غزال أحمر يظهر بين الضباب الكثيف في حديقة ريتشموند، لندن، حيث درجات حرارة أقل من التجمد اجتاحت أجزاء من المملكة المتحدة في يناير/ كانون الثاني.
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DAN MULLAN/ GETTY IMAGES
متسابق بريطاني سقط في الطين أثناء المشاركة في مسابقة تحدي الرجل الصعب، وهو يمثل عقبة كبيرة في مزرعة ساوث بيرتون في ستافوردشاير.
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JOE GIDDENS/ PA
خلال مظاهرة احتجاجية نظمتها رابطة الدفاع الإنجليزية (اليمينية المتطرفة) في برمنغهام، تواجه الناشطة صفية خان المتظاهر من الرابطة ايان كروسلاند.
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DAN KITWOOD/GETTY IMAGES
مراسم تشييع جنازة نائب وزير أيرلندا الشمالية السابق مارتن ماكغوينيس في كنيسة سانت كولومبا في مسقط رأسه ديري. وقد تحول زعيم الجيش الجمهورى السابق إلى صانع السلام، وتوفى فى سن 66 عاما.
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CHRISTOPHER FURLONG/ GETTY IMAGES
في 29 آذار / مارس، وقعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي خطاب إطلاق المادة 50، للتفاوض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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TOBY MELVILLE/REUTERS
طائرة ركاب، تحلق أمام القمر العملاق وتستعد للهبوط في مطار هيثرو، بالعاصمة لندن.
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MATT CARDY/GETTY IMAGES
سيدة تستعرض كلبها في عرض كرافتس للكلاب بمدينة برمينغهام. ويقال إن عرض كرافتس حدث فريد من نوعه في العالم. ويقام سنويا مدة أربعة أيام ويضم الآلاف من الكلاب، مع منافسين من جميع أنحاء العالم للمشاركة ومحاولة الفوز بلقب أفضل كلب في العرض.
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DAN KITWOOD/ GETTY IMAGES
زعيم حزب العمال جيريمي كوربين يبدو متفاجئا بنظرة كودي، كلب من فصيلة الدشهند، خلال حملة انتخابية خارج مستشفى جيمس باجيت في غريت يارموث، إنجلترا.
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HANNAH MCKAY/ REUTERS
الأمير فيليب التقى مع قوات المارينز الملكية في ظهوره الأخير منفردا قبل تقاعده من الواجبات العامة في 2 أغسطس/ آب. وقال قصر باكنغهام إن الدوق، البالغ من العمر 96 عاما، قد يستمر فى حضور بعض المناسبات مع الملكة.
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NEIL HALL/ REUTERS
اثنتان من المصارعات يتنافسن على حلبة للمصارعة الحرة أثناء مسابقة مصارعة نسائية في لندن
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DAVE THOMPSON/ GETTY IMAGES
زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي آنذاك تيم فارون، يحفتل بفوزه في دائرة ويستمورلاند ولونسديل الانتخابية، في كيندال،كومبريا. وقد تمكن المرشح المستقل بول إليس، المعروف أيضا باسم السيد فيش فينجر، من الفوز بـ 309 صوتا.
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JANE BARLOW/ PA
الوزيرة الأولى في أسكتلندا نيكولا ستيرجن ، تحمل توأما عمره 13 أسبوعا، كاترين وسام شيبيرد من كيركينتيلوش. ورغم خسارتها أكثر من 20 مقعدا في الانتخابات المبكرة، مازال الحزب القومي الأسكتلندي ثالث أكبر حزب في بريطانيا.
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JANE BARLOW/ PA
فرسان يشاركون مع خيولهم في مهرجان موسلبورغ في شرق لوثيان، أسكتلندا. يعبر المشاركون في مراسم ركوب مارشيس نهر إسك بجانب الجسر الروماني.
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EPA
ورود وهدايا مقدمة لتحية ضحايا الهجوم الذي شهده جسر لندن فى يونيو/حزيران الماضي، واسفر عن مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 48 أخرين.
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MARK ROBINSON/ GETTY IMAGES
على حلبة مانشستر أرينا، وجهت نيكولا آدامز لكمة قوية للأرجنتينية فيرجينيا نويمي كاركامو، خلال المسابقة الدولية للوزن الثقيل. وحققت الملاكمة الحاصلة على ذهبيتين أولمبيتين نجاحا في إنطلاقتها الاحترافية بفوز في المباراة محققة 40 نقطة مقابل 36 لمنافستها.
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VICTORIA JONES/ PA
أدى حريق في برج غرينفيل غرب لندن إلى مقتل 71 شخصا من بينهم 18 طفلا. بدأ الحريق في كتلة برج كنسينغتون الشمالية في الساعات الأولى من يوم 14 يونيو/ حزيران.
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HANNAH MCKAY/ REUTERS
مباراة الكريكيت السنوية التي تقام في موقع المد البحري المنخفض على رمال برامبلس في منتصف سولنت. وجرت المباراة بين نادي اليخت الجنوبي الملكي، من ساوثامبتون، ونادي إبحار الجزيرة، كاوز، من جزيرة وايت.
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TOLGA AKMEN/ AFP
مئات الآلاف من الوافدين على نوتنغ هيل في غرب لندن يحتفلون باليوم الأخير من الكرنفال السنوي، الذي يقام في المنطقة.
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JONATHAN BRADY/ PA
انضمت دوقة كامبريدج إلى احتفالية بادنجتون بير للرقص على منصة في محطة بادنجتون. وحضرت بصحبة الأميرة وليام والأمير هاري لقاء مجموعة من الأطفال الذين حصلوا على مساعدات الجمعيات الخيرية التي تدعمها.
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JANE BARLOW/ PA
الطلاب الجدد يحتفلون ببداية العام الدراسي، في جامعة سانت اندروز بعبور ممر بيير ووك. وساروا على طول جدران الميناء في البلدة مرتدين العباءات الحمراء التقليدية، التي يلبسها فقط طلاب الجامعة.
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FACUNDO ARRIZABALAGA/ EPA
تيريزا ماي تلقي خطابا في مؤتمر حزب المحافظين، حتى قاطعها شخص وحاول تسليمها ورقة عليها رقم P45 (استمارة نهاية خدمة توظيف). وقال الرجل الذي عرف فيما بعد باسم الكوميدي سيمون برودكين: "طلب مني بوريس أن أقدم لكم هذا" قبل أن يتم طرده خارج القاعة.
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JANE BARLOW/PA
صورة جدارية لبيلي كونولي، رسمها الفنان جاك فيتريانو، وكانت واحدة من ثلاث جداريات عملاقة مرسومة في وسط مدينة غلاسكو تكريما للممثل الكوميدي الذي بلغ 75 عاما هذا العام.
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YUI MOK/PA
امرأة تنظر إلى البندول العملاق، وهي جزء من تركيب تفاعلي كبير وضعته مجموعة سوبيرفلكس الفنية الدنماركية، خلال الكشف عن افتتاح تاتي مودرن هيونداي كوميشن2017، في تاتي مودرن بوسط لندن.
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CHRIS JACKSON/ GETTY IMAGES
الأمير هاري قال إنه "شعر بسعادة غامرة" بعد ان أعلن خطبته على الممثلة الأمريكية ميغان ماركل. وظهرت ابتسامتهما أثناء التقاط صورا تذكارية خارج قصر كنسينغتون في لندن، حيث سيعيشان بعد حفل زفافهما في قلعة وندسور في 19 مايو/ أيار 2018.
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CHARLOTTE GRAHAM/ REX/ SHUTTERSTOCK
قاطرة غالاتيا البخارية من طراز إل إم إس جوبلي كلاس، تجر قطارا ومازالت تنفث البخار أثناء مرورها أمام قلعة كونوي في شمال ويلز.
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HANNAH MCKAY/ REUTERS
في حديقة هايد بارك في لندن، قامت الملكة بتفقد مدفعية قوات الخيالة الملكية خلال الاحتفال بالذكرى السبعين لزواجها.
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