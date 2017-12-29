قتلى وجرحى في حريق بمومباي الهندية

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قال مسؤولون في الهند إن حريقا مهولا اندلع بعد منتصف ليلة الخميس في مجمع في مدينة مومباي مما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل.

وقد اندلع الحريق في مطعم فوق سطح مبنى في مجمع كمالا ميلز الشهير الذي يضم مطاعم ومركزا للتسوق، واجتاحت النيران المبنى خلال 30 دقيقة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وقد جرح كثير من الأشخاص في الحريق نقل العديد منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لصحيفة التايمز أوف إنديا، حاول العديد من الأشخاص الموجودين في المبنى البحث عن مأوى في الحمام، لكن النيران حاصرتهم هناك. ونقلت الصحيفة عن أحد الأطباء في المستشفى الذي نقلت إليه الإصابات قوله إن جميع الوفيات كانت نتيجة الاختناق.

وأظهرت مقاطع مصورة بثت عبر التلفزيون وعبر وسائل التواصل الاجتماعي فرق الإطفاء وفرق الإنقاذ في موقع الحادث حيث الجزء العلوي من المبنى قد التهمته النيران وتصاعدت منه أعمدة الدخان.

أغلبية الضحايا كن من النساء اللواتي كن يشاركن في حفلة لسيدة تحتفل بعيد ميلادها الـ 28، وقد لقيت صاحبة الاحتفال مصرعها في الحادث، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن جدة الفقيدة.

ووجه الرئيس الهندي رام ناث كوفيند تعازيه إلى عائلات الضحايا.

وكمالا ميلز هو مجمع صناعي تم تجديده، ويضم العديد من المطاعم الراقية والحانات والمكاتب والفنادق. كما أنه مقر للعديد من وسائل الإعلام وعدد من القنوات الإخبارية التي تضرر بعضها جراء الحريق.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة الهندية بدأت تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات الحادث.