"مناطق آمنة" للنساء في حفل رأس السنة في برلين

مصدر الصورة EPA Image caption أثار العدد الكبير من التحرشات والسرقات التي استهدفت النساء في حفل راس السنة في كولونيا الفزع في ألمانيا

يقيم منظمو احتفالات راس السنة في برلين "منطقة آمنة" للنساء للمرة الأولى.

وتأتي الإجراءات الأمنية الجديدة في حفل بوابة براندنبورغ وسط مخاوف من التحرش الجنسي.

وأثار العدد الكبير من التحرشات والسرقات التي استهدفت النساء في حفل رأس السنة في كولونيا الفزع في ألمانيا.

وأبلغ مئات من النساء عن تعرضهن للتحرش من قبل عصابات من الرجال من أصول مهاجرة.

ومن المتوقع أن يحضر مئات الآلاف من الأشخاص حفل رأس السنة في برلين الأحد، وستشدد الإجراءات الأمنية في الاحتفالات.

وستمنع السلطات الحقائب الكبيرة والحقائب التي تحمل على الظهر والمشروبات الكحولية في احتفالات بوابة براندنبورغ.

وسيمكن للنساء الذين قد يتعرضن للمضايقة أو التحرش الحصول على مساعدة خاصة في "منطقة آمنة"، يديرها الصليب الأحمر، في شارع إيبرتشتراسيه.

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وأقام المسؤولون في كولونيا "نقطة أمنية"، يعمل فيها اخصائيون اجتماعيون وأطباء نفسيون، في كرنفال المدينة عام 2016، إثر الهجمات في رأس السنة عام 2016.

ولكن فكرة إقامة منطقة آمنة للنساء في الاحتفالات الجماهرية الكبيرة لم تلق استحسان الجميع.

وقال منقدو الفكرة إنها لا تتصدى للعنف الجنسي، بينما يرى آخرون أنها تميز ضد البعض.